„Peinlich“: Sophia Thomalla vergleicht Zuschauer-Schläger mit Mesut Özil 

Nach UFC-Prügelei

Sophia Thomalla hat via Instagram mal wieder gehörig ausgeteilt. Diesmal ging es um die UFC-Massenschlägerei.

Berlin - Beim Mixed-Martial-Arts-Kampf zwischen Conor McGregor (30) und Khabib Nurmagomedov (30) am Samstagabend in Las Vegas flogen die Fetzen, nicht nur während des Fights im Käfig. Der Russe besiegte den Iren nach vier Runden und sprang anschließend ins Publikum, wo er für Chaos sorgte. Offenbar hat er auch Betreuer von McGregor angegriffen. Auch sein eigenes Team mischte sich ins Getümmel ein und legte sich mit Conor an. Ein No-Go für Sophia Thomalla (29). Die Schauspielerin macht ihrem Ärger via Instagram Luft - und greift zu eigenartigen Vergleichen: Sie vergleicht Schläger Khabib mit Fußball-Star Mesut Özil.

„Khabib Nurmagomedov - der Mesut Özil des UFC. Besser gekämpft, im Nachhinein auf alle eindreschen und dann Begeisterung erwarten. Hast den Kampf gewonnen aber Würde verloren. Wäre viel cooler gewesen, wenn er grinsend die Halle mit dem Gürtel verlassen hätte. Disqualifizieren hätte man ihn müssen. Peinlich. Horst“, schreibt Thomalla, die sich erst kürzlich auch über Helene Fischer aufgeregte.

Doch bei allem Ärger gibt es gerade auch Grund zur Freude bei Sophia Thomalla. Das it-Girl durfte sich über ein besonderes Geburtstagsgeschenk freuen.

