Nach Stink-Vorwurf: Désirée Nick muss 10.000 Euro an „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel zahlen

Désirée Nick ist bekannt als die spitzeste Zunge Deutschlands. Ein fieser Spruch gegen „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Iris Abel kommt die Entertainerin jetzt aber teuer zu stehen.

Dötlingen - Dass Désirée Nick (66) kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Insbesondere in ihrem Podcast „Lose Luder“ knöpft sich die Kabarettistin regelmäßig Stars und Sternchen vor – unter anderem „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel (53). Diese ging allerdings rechtlich gegen die Lästerei vor und bekam vor Gericht prompt Recht!

Im Jahr 2021 kam Désirée Nick, die sich kürzlich auch schon über Curvy-Models bei „Germany‘s next Topmodel“ ausließ, mit Danni Büchner auf Iris Abel zu sprechen. In ihrem Podcast „Lose Luder“ behauptete die ehemalige Dschungelkönigin, dass Iris „stinke“. Gegenüber RTL reagierte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin darauf und betonte, dass sie die verletzende Aussage als „Mobbing – und absolut menschenverachtend“ empfinde. Eine Entschuldigung seitens Nick habe es nie gegeben. Mit Unterhaltung habe die Aktion für Iris nichts mehr zu tun, weshalb sie ihren Anwalt einschaltete.

Für Iris Abels Anwalt Stephan Mathé ist die Sache klar: Désirée Nicks Stink-Vorwurf sei „Mobbing, Beleidigung, Verunglimpfung und rechtlich gesehen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung“, wie er versichert. Nachdem die Blondine jedoch eine Abmahnung ignoriert hatte, folgte eine einstweilige Verfügung, die Nick weitere Kommentare dieser Art untersagt. Außerdem klagte der Jurist eine Geldentschädigung vor Gericht ein, weil „die Rechtsverletzung so schwerwiegend war“. Das Landgericht hat ihm Recht gegeben und sprach Iris Abel eine Entschädigungssumme von 10.000 Euro zu.

Désirée Nick und der deutsche Adel

Zwischen 1994 und 2011 war Désirée Nick mit Heinrich Prinz von Hannover liiert. Aus der langjährigen Beziehung entstand ein Sohn: Oscar Prinz von Hannover. An die Zeit in der Welfenfamilie denkt sie aber nur ungern zurück. „Ich hatte mehrere Phasen, in denen es mir dreckig ging – und das hing immer mit der Familie von Hannover zusammen. Die hat mich körperlich und psychisch krank gemacht“, meinte Désirée Nick 2021 im Gespräch mit Bild.