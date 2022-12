Nach Geburt von Loredana Wollnys Baby: Fans reagieren mit übelsten Kommentaren

„Kind begrüßt Kind“

Am 19. Dezember brachte Loredana Wollny ihr erstes Kind zur Welt. Ihr Glück macht sie in einem Instagram-Beitrag deutlich. Doch die Hasskommentare lassen leider nicht lange auf sich warten.

Heinsberg - Loredana Wollny (18) ist Mama geworden. Vier Wochen zu früh, erblickte ihr Baby das Licht der Welt. Auf Instagram verkündete die stolze Mama ihr Glück, doch wird schnell von fiesen Hasskommentaren überrascht. Viele Instagram-Nutzer üben harte Kritik an der jungen Mutter aus.

Nach Geburt von Loredana Wollnys Baby: so fies sind die Reaktionen im Netz

„Mein Engel hat das Licht der Welt erblickt, Mama und Papa sind super stolz auf dich, es lief nicht alles nach Plan, aber jeder Moment, seit dem du auf der Welt bist, ist wunderschön“, schwärmt Loredana Wollny in ihrem Beitrag. Zu sehen ist, wie sie ihr Neugeborenes im Krankenhausbett in den Armen hält. „Gestern um 2:40 Uhr hab ich dich das erste Mal gesehen und ich habe gefühlt was liebe bedeutet!!“, fährt die 18-Jährige fort.

Doch schnell wird die junge Mama mit fiesen Hasskommentaren überrascht. „Du bist noch so jung wie ich und das ganze Leben hast du noch vor dir“, kritisiert ein Instagram-Nutzer. „Oh Gott, Kind begrüßt Kind“, teilt ein weiterer aus. Eine andere schreibt: „Und musst es direkt der ganzen Welt mitteilen und das Kind schon nach ein paar Stunden vermarkten, damit Geld in die Kasse kommt, vor allem für euren Familien General.“

Durchschnittsalter für Schwangerschaften Das erste Kind kommt bei den meisten Paaren immer später. 2010 lag das Durchschnittsalter einer Schwangerschaft bei etwa 29 Jahren. Zehn Jahre später schon bei 30. Ob der Trend so weiter geht, wird die Zeit zeigen. Quelle: destatis

Fans nehmen Loredana Wollny nach Geburt in Schutz

Doch wo Hass zu lesen ist, lassen sich auch viele Glückwünsche und positive Reaktionen finden: Ein Fan zeigt sich völlig entsetzt von dem Hass unter dem Beitrag: „Bei manchen kann man nur den Kopf schütteln. Sie hat gerade eben erst eine Geburt hinter sich, was nicht einfach ist, und manche geben hier so einen Bullshit ab. Wie können manche Menschen so hasserfüllt sein, um sowas von sich zu geben? Richtig schlimm“. „Wenn man nichts zu sagen hat, am besten einfach gar nichts sagen“, schreibt ein weiterer Fan der jungen Wollny-Mama.

Loredana Wollny ist überglücklich, endlich Mama zu sein und hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Das ist das wichtigste. Von Hasskommentaren lässt sich die 18-Jährige nicht unterkriegen. Das bewies Loredana Wollny bereits in der Vergangenheit. Weil Instagram-Nutzer so harte Kritik an ihr und ihrem Baby ausübten, hielt sie ihre Schwangerschaft größtenteils geheim. Verwendete Quellen: instagram.com/loredanawollny

Rubriklistenbild: © Instagram/loredanawollny