Er verspricht eine „Eine unvergessliche Show“

Damit hat wohl keiner gerechnet: Dieter Bohlen gibt er sein Karriereende bekannt. Nach DSDS und seiner Tour ist im Mai 2023 Schluss. Doch für seine Fans will es der Poptitan nochmal richtig krachen lassen.

Köln - 2023 wird sein Jahr! Dieter Bohlen ist zurück hinter dem DSDS-Jurypult und geht danach auf große Tournee mit Pietro Lombardi. Doch gleichzeitig gibt es auch traurige Nachrichten von dem Poptitan: Wie er jetzt nämlich verrät, wird Dieter Bohlen nach der Tour nämlich seine Karriere beenden.

Nach DSDS: Dieter Bohlen und Pietro Lombardi gehen gemeinsam auf Tour

Es war wohl DIE TV-Sensation: Nach einer einjährigen Pause vom Jurypult kehrt Dieter Bohlen im Frühjahr 2023 zu DSDS zurück. Aber damit noch nicht genug. Auch Fan-Liebling Pietro Lombardi kehrt als Jury-Mitglied zurück. Leony Burger und Katja Krasavice machen die Runde komplett.

+ Die neue Jury: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony Burger und Katja Krasavice beim DSDS-Casting in München. © Instagram/Dieter Bohlen

Fans von Dieter Bohlen dürfen sich aber nicht nur auf sein DSDS-Comeback freuen, sondern auch auf eine gemeinsame Tour mit niemand geringeren als Pietro Lombardi. „Neben meinen Nummer-1-Hits zum Mitsingen und ganz persönlichen, noch unbekannten Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche werde ich einen besonderen Gast mitbringen: Mein Freund Pietro Lombardi wird bei meiner letzten Tour mit dabei sein“, verrät er in gegenüber der Presseagentur spotOnNews.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling - wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren - meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

Nach DSDS und Tournee: Dieter Bohlen verkündet Karriere-Aus

Richtig gelesen. Seine letzte Tour. Dieter Bohlen kündigt nämlich nicht nur sein Comeback, sondern auch gleichzeitig seinen Abschied an - und dafür habt sich der Popttitan etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Wenn tausende von Menschen Dich Deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben,“ verspricht Dieter Bohlen.

Wer sich Karten besorgen will: Seine „Dieter Bohlen Live 2023 - Das größte Comeback aller Zeiten“-Tour startet am 16. April in Berlin und endet am 9. Mai in Wien.

Währenddessen fechtet Pietro Lombardi gerade eine öffentliche Schlammschlacht mit Ex Sarah Engels aus. Dass sie ihn einst betrogen hat, sitzt bei dem DSDS-Gewinner wohl immer noch tief - obwohl Pietro mittlerweile eine neue Freundin hat und ein Kind mit ihr erwartet. Verwendete Quellen: spotOnNews

