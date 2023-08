Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort

Konzerte

+ © Marcus Brandt/dpa Wegen einer gebrochenen Rippe startet Helene Fischer ihre Tour später als geplant. © Marcus Brandt/dpa

Bei Proben für eine Akrobatiknummer bricht sich Helene Fischer im März eine Rippe. Jetzt kann die Sängerin wieder durchstarten.

Köln - Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall setzt Schlagerstar Helene Fischer am Freitag (20.00 Uhr) in Köln ihre Megatournee „Rausch“ fort. Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause.

Erst im März hatte die Sängerin sich bei Proben für eine Akrobatiknummer eine Rippe gebrochen. Die Tour startete deshalb später als geplant, unter anderem die Kölner Konzerte mussten verschoben werden. Jetzt soll die Schlagerqueen bis zum 2. September noch bei sechs weiteren Konzerten in Köln auf der Bühne stehen. dpa