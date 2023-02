Nach Trennungsgerüchten: Harald Glööckler reicht Scheidung ein

Trennungsgrund noch nicht bekannt

Jetzt also doch: Nachdem es letztes Jahr schon hartnäckige Trennungsgerüchte gegeben hat, lassen sich Harald Glööckler und Dieter Schroth jetzt tatsächlich scheiden. Das hat sein Anwalt nun bestätigt.

Berlin – Deutschland muss sich erneut von einem Traumpaar verabschieden: Harald Glööckler (57) und Dieter Schroth (74) haben sich getrennt. Der Modedesigner hat sogar schon die Scheidung eingereicht, wie sein Anwalt nun bestätigt. Mit wenigen Worten, aber einer eindeutigen Botschaft meldet sich jetzt auch Harald Glööckler zu Wort.

Nach 35 Jahren: Ehe-Aus bei Harald Glööckler

Traurige Nachrichten von Stardesigner Harald Glööckler. Er und sein Lebenspartner Dieter Schroth haben sich nach 35 Jahren getrennt. Wie BILD erfahren hat, hat Glööckler auch schon die Scheidung eingereicht. Sein Anwalt hat das nun auch bestätigt. „Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat. Über Details äußere ich mich nicht“, so Christian-Oliver Moser zu BILD.

Die Gründe für das Ehe-Aus zwischen Harald Glööckler und Dieter Schroth sind noch unklar. Doch schon letztes Jahr gab es Trennungsgerüchte, nachdem der Modemacher ohne Dieter nach Berlin gezogen ist. Damals dementierte Glööckler die Gerüchte aber vehement.

Ehe-Aus bei Harald Glööckler: Trennungsgerüchte gab es schon länger Schon nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2022 soll es in der Ehe von Harald Glööckler gekriselt haben. Damals zog er gemeinsam mit seinem Hund Bily King nach Berlin. Dieter Schroth blieb in dem gemeinsamen Haus in der Pfalz. „Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen“, erklärte Harald Glööckler damals seinen Auszug. Er betonte auch: „Nach 35 Jahren ist man weitaus mehr als ein Liebespaar.“

„Only love can hurt like this“: Harald Glööckler meldet sich nach Ehe-Aus zu Wort

So richtig hat sich Harald Glöööckler noch nicht zu seinem Ehe-Aus geäußert. Auf Instagram hat er allerdings einige Artikel zu seiner Scheidung gepostet. Darunter hat der Modemacher „Only love can hurt like this“ (dt: Nur die Liebe kann so verletzten) von Paloma Faith gelegt – und damit hat er wohl alles gesagt.

