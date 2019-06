Lena Meyer-Landrut hat Spaß in Münchner Isar, zeigt sich nur im Handtuch - und lehnt sich aus dem Fenster

Tolle Momente in Bayern

Ihre Tour hat Sängerin Lena Meyer-Landrut nach München geführt - dort entstanden bemerkenswerte Aufnahmen im Grünen und hinter den Kulissen.

Update vom 25. Juni 2019: Lena Meyer-Landrut scheint den München-Aufenthalt genossen zu haben. Auch wenn die Stadt sie kräftig ins Schwitzen gebracht hat. Nach ihrem Konzert in der Tonhalle brauchte sie jedenfalls erst mal eine Dusche. Und scheute sich nicht, danach ein Foto von sich nur im Handtuch bekleidet mit ihren Fans per Instagram-Story zu teilen. „Busted! After show, after shower“, schreibt sie dazu.

Neben den Aufnahmen von ihrem Isar-Ausflug (siehe unten) und Konzert-Fotos teilte Lena auch noch ein skurriles weiteres Foto: Sie grinst aus dem Fenster. Um sich bei ihrer Truppe zu bedanken. „Ich bin so dankbar, und jeder fühlt die Liebe auf dieser Tour“, schreibt sie zu weiteren schwärmenden Worten. Wo die Aufnahme entstanden ist, bleibt unklar, möglicherweise im Münchner Werksviertel, wo die Konzert-Location Tonhalle steht.

Ihren Stamm-Fotografen motiviert die Aufnahme zu einer lustigen Bemerkung. „Rapunzel lass mal Haar runter“, schreibt Paul Hüttemann. „Ein bisschen Feenstaub noch und du fliegst davon“ meint ein anderer Follower. Lena bekommt eine Menge Liebe zurück: „Jedes Konzert macht einfach nur unfassbar viel Spaß und die Momente sind so magisch.“

Lena Meyer-Landrut planscht in München ganz ungeniert in der Isar - Überraschende Aufnahmen

Unser Artikel vom 24. Juni 2019: München - München gilt als besonders grüne Großstadt. Das hat offensichtlich auch Lena Meyer-Landrut erfahren. Sie nutzte ihren Aufenthalt in der bayerischen Landeshauptstadt für einen ausgelassenen Ausflug.

Zeit dafür hatte sie ja genug: Nach Lenas Show in Zürich am Samstag war am Sonntag ein freier Tag angesagt, wie sie in ihrer Instagram-Story jauchzte. „Zürich war toll! Jetzt sind wir in München und haben einen Off-Day.“ Erst am Montagabend steht dann wieder ein Konzert an - in der ausverkauften Tonhalle in München.

Wie Lena den Sonntag verbrachte, ist nicht überliefert - jedenfalls Instagram-frei. Dafür meldete sie sich am Montagmorgen zu Wort. Radelnd!

Lena Meyer-Landrut auf dem Fahrrad in München unterwegs - dann in der Isar

„Guten Morgeeeeeeen“, flötet sie sonnenbebrillt vom Rad aus in die Selfie-Kamera, dreht diese dann, sodass zu sehen ist, dass sie sich wohl auf dem Isar-Radweg in oder nahe München befindet.

Wenig später genießt sie dort auch noch das kühle Nass. Und streckt zumindest ihre Füße ins kiesige Wasser. Dazu gibt es noch einen Panorama-Schwenk über den Fluss.

Lena Meyer-Landrut genießt die Isar in München

Wo genau in München Lena planscht, bleibt unklar - es scheint nicht im innenstädtischen Bereich zu sein, entweder im Norden Richtung nördliche Stadtgrenze oder aber im Süden. Sich einfach so an der Wittelsbacherbrücke in die Isar zu stürzen, wäre vielleicht auch etwas riskant gewesen für einen Topstar. Zu groß die Gefahr, erkannt und mit Selfie-Wünschen behelligt zu werden.

Der 28-Jährigen scheint es auch wieder besser zu gehen, nach ihrem fiesen Bühnen-Sturz, der die Tour von Lena Meyer-Landrut aber auch nicht stoppen konnte. Kürzlich zeigte sich die Sängerin übrigens oben ohne am Fenster - nur falls Sie die Bilder noch nicht gesehen haben. Oben ohne sollte man sich an der Isar übrigens lieber nicht zeigen, wie tz.de* berichtet. Wayne Carpendale zeigt sich derweil auf Instagram hüllenlos - was seine weiblichen Fans begeistert.

Video: Lena möchte Schauspielerin werden

