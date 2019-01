Heiner Lauterbach schaut irritiert: Was macht die Münchner Feuerwehr auf dem roten Teppich?

Alarm auf 46. Münchner Filmball

Normalerweise gehört der rote Teppich nur den Stars, doch eine Alarmierung sorgte dafür, dass die Münchner Berufsfeuerwehr an den Schauspielern und Promis vorbeimarschierte.

München - Da staunte nicht nur Fernsehstar Heiner Lauterbach: Ein Feuerwehreinsatz auf dem 46. Münchner Filmball! Ein Defekt an einer technischen Anlage sorgte dafür, dass die Berufsfeuerwehr am Samstagabend zum Bayrischen Hof gerufen wurde. Die Einsatzkräfte benutzen keinen Hintereingang, um in den Saal zu gelangen, sondern marschierten direkt über den roten Teppich - vorbei an den Promis. Somit stahlen die Floriansjünger den Filmgrößen in feiner Abendgarderobe die Show. Es gab jedoch rasch Entwarnung und der Filmball konnte wie geplant ablaufen.

Gute Stimmung im Münchner Nobelhotel beim Filmball

Die Stimmung unter den rund 1000 Gästen im Nobelhotel war ausgelassen. Die Promis waren gut gelaunt, darunter Regisseur Roland Emmerich, Schauspielerin Katja Riemann und Tatort-Star Jan Josef Liefers. Eröffnet wurde der Ball traditionell durch den Ministerpräsidenten - also von Markus Söder und seiner Frau. „Der schwierigste Teil des Abends ist nicht ein Grußwort, sondern den ersten Tanz zu machen“, scherzte Söder vorher selbstironisch. Es wurde ein Walzer.

