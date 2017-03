Schwanger! Helena Fürst schockt ihren Freund mit Facebook-Posting

Damit hätte er nicht gerechnet

+ © dpa Die Moderatorin Helena Fürst war unter anderem in den RTL-Sendungen „Anwältin der Armen“ und „Kämpferin aus Leidenschaft“ zu sehen. © dpa

München - Via Facebook hat Helena Fürst ihre Schwangerschaft verkündet - zum großen Ärger ihres nichtsahnenden Verlobten Ennesto Monte.

Manche Frauen planen einen hochemotionalen Auftritt, um ihrem Liebsten die eine frohe Botschaft zu überbringen, die ihr Leben für immer verändern wird - andere informieren den Freund einfach via Facebook darüber, dass er bald Vater wird. Helena Fürst, vielen bekannt aus „Ich bin ein Star - Holt mich hier aus!“, zählt zu letzterer Sorte.

In zahlreichen RTL-Sendungen wie "Anwältin der Armen" und "Kämpferin aus Leidenschaft" verschrieb sie sich zwar der Hilfe anderer Menschen - im Umgang mit den Menschen, die ihr eigentlich am nächsten stehen müssten, ist sie allerdings nicht annähernd so freundlich wie im TV.

Denn am Donnerstag postete die 43-Jährige auf Facebook das Bild eines Schnullers und schrieb dazu: "Das kann ja nur mir passieren! Die ganze OP-Scheiße umsonst! Na, dann lern mal das Wort 'sparen' und 'Familie' kennen, Ennesto Monte."

Nette Worte, die die F-Prominente da an ihren Verlobten richtet - und als wäre dem nicht genug, erfuhr dieser tatsächlich erst auf dem sozialen Netzwerk von der Schwangerschaft. „Wenn das so weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich auch im Netz erfahren, wann das Kind zur Welt kommt. Ich bin geschockt“, erklärte der Schlager-Sänger im Interview mit der „Bild“.

Auch die Ex-Dschungelcamperin hat sich mittlerweile zu dem Facebook-Post geäußert - und ist sich offenbar keiner Schuld bewusst. Im „Bild“-Interview, verriet sie, dass sie die Aktion von langer Hand geplant hatte - und dabei einen ausgetüftelten Plan verfolgte. "Bei mir löst das etwas anderes aus als bei ihm. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt, um ihn öffentlich unter Druck zu setzen, weil ich Angst vor unüberlegten Reaktionen hatte."

Ist Fürsts Schwangerschaft nur ein weiterer PR-Gag?

Außerdem trieb sie die Sorge an, es könnten nach Verkündung der Nachricht sofort „die Fetzen fliegen“ - schließlich sind die beiden erst kürzlich zusammengezogen.

Übrigens: Nachdem man einmal einen genaueren Blick ins Beziehungstagebuch „Fürst&Monte“ geworfen hat, erscheint auch die Möglichkeit, dass es sich bei Fürsts Schwangerschaft nur um einen PR-Gag handelt, gar nicht so abwegig. Schließlich hatten die beiden erst im Dezember erklärt, dass sie ihre Liebe frei erfunden hatten. Ein paar Monate später revidierten sie diese Aussage dann und gaben sogar ihre Verlobung bekannt. Nach aktuellem Stand soll die Hochzeit im September 2017 stattfinden - und zwar in der Party-Hochburg Las Vegas.

sl