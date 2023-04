Mit 92 Jahren: Clint Eastwood will neuen Film drehen

„Juror No. 2“-Thriller

+ © Eric Risberg/AP/dpa Clint Eastwood ist schon sehr lange im Filmgeschäft. © Eric Risberg/AP/dpa

Clint Eastwood denkt anscheinend noch lange nicht an den Ruhestand. Bei dem Gerichts-Thriller „Juror No. 2“ will er Regie führen und holt sich gleich mehrere große Hollywood-Stars vor die Kamera.

Los Angeles - Hollywood-Veteran Clint Eastwood (92) will mit dem Gerichts-Thriller „Juror No. 2“ sein 40. Regiewerk auf die Leinwand bringen. Als Hauptdarsteller habe er den Briten Nicholas Hoult (33, „The Favourite“, „Mad Max: Fury Road“) und die Australierin Toni Collette (50, „Knives Out“, „Little Miss Sunshine“) auserkoren, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“.

„Juror No. 2“ dreht sich um einen Geschworenen (Hoult) bei einem Mordprozess, der erkennt, dass er wahrscheinlich für den Mord verantwortlich ist. Er muss entscheiden, ob er sich stellt oder einen Unschuldigen verurteilt. Collette soll eine Staatsanwältin spielen. Der Drehstart ist für Juni geplant. Eastwood, der dann 93 Jahre alt sein wird, arbeitet erneut mit seinem Lieblings-Studio Warner Bros. zusammen.

Der vierfache Oscar-Preisträger („Erbarmungslos“, „Million Dollar Baby“) führte zuletzt bei „Cry Macho“ (2021) und „Der Fall Richard Jewell“ (2020) Regie. In „Cry Macho“ spielte er auch die Hauptrolle eines früheren Rodeoreiters, der einen Jungen von Mexiko nach Texas zurückbringen soll. dpa