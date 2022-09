Millionär Oliver Pocher macht sich auf Instagram über hohe Heizkosten lustig

Fans wütend

Oliver Pocher macht Witze über die hohen Heizkosten, die die Existenz von Millionen Menschen bedroht. Seine Fans sind sauer. Hier mehr lesen:

Wer Oliver Pocher kennt, der weiß auch: Der Comedian kann mit seiner Meinung und seinen Witzen auch ordentlich anecken. Immer wieder sorgt seine Spitze Zunge für Unmut in den sozialen Medien. So nun auch in seinem neuen „Song“ über die aktuelle Energiekrise. Wie RUHR24 weiß, sind die Fans nach einem Video des Comedians über die hohen Heizkosten sauer.

So schreibt ein User: „Klar, dass so etwas ein Herr Pocher witzig findet. Ihn treffen die Erhöhungen ja nicht so sehr wie den normalen Mittelstand. Und auch hier das beste Beispiel, dass es den Menschen immer noch zu gut geht, wenn man so etwas noch feiert.“