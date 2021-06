Trennung bei Laura Müller und Michael Wendler? Schlagersänger äußert sich zu Gerüchten

Klartext bei Telegram

Michael Wendler teilt regelmäßig Corona-Mythen via Telegram. Infos zu seinem Privatleben hält er allerdings zunehmend zurück. Ist seine Ehe mit Laura Müller am Ende?

Dinslaken/Florida – Seit einigen Wochen ist es still um Laura Müller (20) geworden. Die Ehefrau von Michael Wendler (48) teilt auf Instagram weder Posts noch Storys, wie RUHR24* berichtet. Was in ihrem Privatleben passiert ist deshalb völlig unklar. Genau so die Frage, ob sie überhaupt noch mit dem Schlagersänger zusammenlebt.

Trennungsgerüchte: Ist Michael Wendler noch mit Laura Müller zusammen?

Denn seitdem Michael Wendler via Telegram krude Verschwörungstheorien verbreitet, raten viele Laura Müller zur Trennung, wie etwa Oliver Pocher (43)*. „Laura Mäuschen. Laura, nimm ihm doch bitte das Handy weg. Oder hau ab und sich dir einen Neuen“, forderte der Comedian vor einigen Monaten via Instagram.

Außerdem kritisierte Pocher die 20-Jährige mehrmals zu ihrem Schweigen bezüglich Wendlers Verhalten auf Telegram. Dort versorgt der Schlagersänger täglich knapp 160.000 Follower mit kruden Theorien zum Coronavirus* und anderen Themen. Zuletzt warnte Michael Wendler auf Telegram immer wieder vor einem Bürgerkrieg* und riet seinen Followern, sich mit haltbaren Lebensmitteln darauf vorzubereiten.

Und Laura Müller? Die schweigt zu den Ansichten ihres Ehemannes und verkündete vor einigen Monaten: „Ich bin da neutral wie die Schweiz“. Gilt das nach wie vor? Oder hat sie sich schon längst von Michael Wendler getrennt?

Michael Wendler äußert sich auf Telegram: Sind er und Laura Müller noch ein Paar?

Michael Wendler hat sich zu den Trennungsgerüchten kürzlich via Telegram geäußert. Seine Erklärung: Lügenpresse. „Man muss es ja immer wieder lesen. Aber all das, was dort über mich und meine Familie berichtet wird, stimmt nicht“, behauptet der ehemalige Juror von DSDS*.

„Ich bin immer noch glücklich mit meiner Laura und wir leben hier in meiner Heimat zusammen mit meiner Tochter“, so Michael Wendler in der Sprachnachricht auf Telegram. Tochter Adeline (19) würde allerdings in den nächsten Wochen nach Kalifornien ziehen*, um dort zu studieren. „Tja, meine Tochter ist Flügge geworden“, sagt der Schlagersänger.

„Ansonsten geht es uns gut“, fasst Michael Wendler zusammen. Er habe seit acht Monaten kein Einkommen und keinen Verdienst. Das bestätigte auch Wendlers ehemaliger Manager Markus Krampe*. „Aber es hat sich gelohnt. Denn ich stehe mit meinem Namen für die Aufklärung und für die Wahrheit“, meint Michael Wendler abschließend.

Insider weiß mehr über die Trennung von Laura Müller und Michael Wendler

Dass Laura Müller und Michael Wendler noch zusammen in den USA leben, soll auch ein Insider gegenüber Bild bestätigt haben: „Laura ist weiterhin an Michaels Seite und es gibt auch keine Pläne, das zu ändern.“ Demnach soll der anonyme Insider erst vor Kurzem mit dem Schlagersänger telefoniert haben. Eine Trennung sei demnach nicht in Sicht.

Allerdings hat sich das Leben des Paares wohl drastisch verändert. Denn Michael Wendler hat sein Haus in Cape Coral verkauft*. Stattdessen sollen er und Laura Müller aktuell zur Miete wohnen. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.

