Kann Meghan Markle Vogue-Ikone Anna Wintour überzeugen? Zur Met-Gala kommt‘s raus

Vogue-Chefin Anna Wintour ist die einflussreichste Frau der Modewelt. Sie hält die Tickets zur Met-Gala in der Hand. Hat sie welche für Meghan und Harry?

New York – Es ist die wichtigste Modenacht des Jahres – die regelmäßig am ersten Montag im Mai stattfindet. Nach coronabedingter Pause im Jahr 2021 geht seit 2022 alles sein gewohnt glamourösen Gang im Metropolitan Museum of Art in New York. Dame Anna Wintour (73) leitet seit 1995 sorgfältig die Gästeliste der Met Gala, was bedeutet, dass sie das letzte Wort darüber hat, wer an der prestigeträchtigen Veranstaltung teilnimmt und wer nicht. Die spannende Frage, ob Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) dieses Jahr teilnehmen, strebt nun unaufhaltsam seiner Auflösung entgegen.

Vogue-Chefin Wintour äußerte sich schon überschwänglich über Meghans Hochzeitskleid

Sogar Megastar Kim Kardashian (42) versuchte laut The Mirror jahrelang, sich einen Platz auf der Gästeliste zu sichern, wobei in Annas Biografie behauptet wurde, dass sie der Meinung sei, die Kardashians hätten „null Stil“. Erst 2013 wurde Kim schließlich zusammen mit ihrem damaligen Freund Kanye West (45) eingeladen. Anna Wintour hat jedoch einige überschwängliche Bemerkungen über Meghan fallen lassen, weshalb viele denken, eine Einladung zur Met dürfte für die Sussexes kein Problem sein.

Ganz so einfach ist es aber auch wieder nicht. Die Begeisterung der britischen Journalistin Wintour stammen alle aus der Zeit vor Meghans Ausstieg aus dem Königshaus. So fand etwa das Hochzeitskleid der Herzogin von Sussex großen Anklang bei der Modechefin: „Die königliche Hochzeit hat die ganze Welt verfolgt, und ich denke, dass ihre Wahl brillant war. Es war raffiniert, es war schick, es war erwachsen“, sagte die Anna 2019.

Met-Gala 2023 Die Met-Gala 2023 wird in diesem Jahr am Montag, 1. Mai 2023 im Metropolitan Museum of Art in New York stattfinden. Die Ausstellung des Costume Institute des Museums wird 2023 den Titel „Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty“, tragen und unter anderem von Fendi, Chanel und Karl Lagerfeld unterstützt. Thematisch wird sich natürlich alles um Karl Lagerfelds (85, † 2019) Werdegang und seine Karriere drehen, in der er die größten Luxusmarken der Welt für immer geprägt hat. Der Dresscode zur Met-Gala 2023 ist bisher nicht bekannt. Sicherlich werden viele der Gäste auf Entwürfe von Modelabels seiner Karriere (Chloé, Fendi, Karl Lagerfeld, Chanel) zurückgreifen, noch viel wahrscheinlicher ist es, dass auch sehr viele Vintagedesigns getragen werden, die wirklich noch unter der Hand von Karl Lagerfeld entstanden sind. 2022 war als Dresscode „Gilded Glamour“ ausgegeben.

Anna Wintour ließ sich von Meghan Markle zum Tragen von Hosenanzügen inspirieren

In der Zwischenzeit soll Anna auch gesagt haben, dass sie von Prinz Harrys Ehefrau dazu inspiriert wurde, Anzüge zu tragen. Bei einem Auftritt 2019 beim Women-in-the-World-Gipfel in New York sagte Anna laut pagesix.com: „Vielleicht ist es ein bisschen langweilig und Zeit, sich zu ändern. Ich habe in letzter Zeit viel über Anzüge nachgedacht, also … Danke an die Herzogin von Sussex!“ Ein verbaler Ritterschlag. Trotzdem kosten die Tickets natürlich auch die Kleinigkeit von 35.000 Dollar (etwa 32.600 Euro) pro Ticket versteht sich.

Was denkt Anna Wintour wirklich von Meghan Markle? Die Einladung zur Met-Gala hängt jedenfalls in der Schwebe

Und noch ein Punkt bereitet sicher nicht nur Meghan und Harry Kopfzerbrechen. Die unmittelbare zeitliche Nähe zur Krönung Königs Charles III. (74) stellt ein Problem dar. Möglicherweise können die Sussexes nicht gehen, obwohl sie eingeladen sind. Die Sicherheitsvorkehrungen können bei fünf Tagen Unterschied Schwierigkeiten machen „Sie werden wahrscheinlich nicht teilnehmen, da sie zweifellos einer genauen Prüfung unterzogen werden, egal wie sehr sie versuchen, die Folgen zu minimieren – insbesondere angesichts der Nähe dieser Veranstaltung zur königlichen Krönung“, sagte Unlocked PR CEO Jordan gegenüber dem Mirror. Es bleibt also spannend, ob Meghan und Harry zur Krönung kommen oder nicht. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, pagesix.com

