Stand Meghan kurz vor einem Zusammenbruch? „Harry wusste, er müsse rasch handeln“

Sie wenden der Monarchie den Rücken zu: Prinz Harrys und Herzogin Meghans Rückzug von ihren royalen Pflichten soll der einzige Weg gewesen sein, Schlimmeres zu vermeiden.

Kaum ein Tag verging ohne neue, oft negative, Schlagzeilen über Prinz Harry und Herzogin Meghan .

. Nun hat das royale Paar entschieden, sich von der Monarchie zurückzuziehen.

zurückzuziehen. Grund soll vor allem Meghans Wohlergehen gewesen sein.

London - Diese Meldung schlug nicht nur im königlichen England ein wie eine Bombe: Prinz Harry und Herzogin Meghan* wenden der Monarchie den Rücken zu.

Soll heißen: Das Paar will sich von seinen royalen Pflichten zurückziehen. Blaues Blut in den Adern fließen zu haben bedeutet an sich mehr, als sich ein Krönchen aufzusetzen oder ein Zepter zu schwingen. In Harrys und Meghans Fall soll es aber gleichzeitig eine sich anbahnende Katastrophe im Sinne eines völligenZusammenbruchs bedeutet haben.

Folglich hat sich wohl gerade der junge Prinz mit Blick auf die mentale Gesundheit seiner Frau dazu gezwungen gefühlt, mit der überraschenden Ankündigung die Reißleine zu ziehen, bevor Schlimmeres hätte passieren können.

Radikaler Schritt: Veranlasste die Herzogin Prinz Harry zum plötzlichen „Megxit“?

Den Grund für den plötzlichen Rückzug des Paares sehen viele vor allem in Herzogin Meghan. So erklärt beispielsweise der Fotograf Arthur Edwards in einem Video gegenüber der „Sun“, seiner Meinung habe vor allem Meghan ihren Ehemann zu jenem radikalen Schritt bewogen, denn Harry selbst habe sich früher nie sichtlich unwohl im Interesse der Öffentlichkeit gefühlt.

Harry und Meghan: Wie unwohl fühlten sie sich in England?

Meghan allerdings hätte sich im Vereinigten Königreich nicht richtig einleben können, wie auch eine namentlich nicht genannte Quelle in der Sun behauptet. Harry habe das gewusst und gewollt, dass seine Frau glücklich sei. Demnach erscheine der Umzug des Paares nach Kanada zugleich als willkommene Flucht vor ihrem vergifteten Leben im Vereinigten Königreich. Die ganze Situation dort sei vor kurzem auch immer schlimmer geworden, wie es weiter heißt, sodass die paar Tage, die das royale Paar im Norden Amerikas verbracht hatte, dazu geholfen hätten, dessen Ansicht zu verfestigen, dass es der Familie besser ginge, wenn sie mehr Zeit dort und jenseits des Scheinwerferlichts verbringen würden.

„Sie haben sich einfach komplett unwillkommen gefühlt“, erklärt auch eine weitere Quelle gegenüber dem „Daily Beast“ die Gründe für Harry und Meghans Entscheidung. Das passt auch zu der Beschreibung des Journalisten Tom Bradby, wie sie in der Sun aufgeführt wird. Der soll nämlich im amerikanischen Frühstücksfernsehen gesagt haben, er habe tatsächlich ein „verletztes und verwundbares“ Paar erlebt, als er Harry und Meghan einst interviewt habe.

Stand Herzogin Meghan kurz vor dem Zusammenbruch?

Wie es scheint, ist der plötzliche „Megxit“, wie Harrys und Meghans Rückzug von den royalen Pflichten auch genannt wird, sogar der einzige Weg gewesen, um Schlimmeres zu verhindern. Denn in der Sun heißt es weiter, Prinz Harry* habe - mit Blick auf die mentale Gesundheit seiner Frau - vor allem zu deren Wohle gehandelt: „Er hatte Angst davor, Meghan würde einen Zusammenbruch erleiden, wenn sie zu lange im Vereinigten Königreich bleiben würden. Deshalb sind die Dinge so schnell gegangen“, will die unbekannte Quelle weiterhin wissen. Dem sei die Dringlichkeit der Situation nämlich durchaus bewusst gewesen: „Das Statement kam überstürzt und ein Grund dafür ist, dass Harry wusste, er müsse rasch handeln.“

Nichtsdestotrotz ist zu hören, dass Prinz William stinksauer sein soll auf seinen jüngeren Bruder. Auch die Queen sei niedergeschlagen. Eine Krisensitzung am Montagabend um soll nun helfen, das Problem anzugehen.

In letzter Zeit gab es tatsächlich immer wieder Negativ-Schlagzeilen über die Herzogin. Die hatte bereits in einem Interview offenbart, wie schlecht es ihr gehe, und dennoch brodelte die Gerüchteküche stets weiter. So hieß es zum Beispiel, Me ghan könne die Queen mit nur zwei Worten erzürnen - sogar von einem Riesen-Zoff war bereits die Rede. Auch mit Herzogin Kate soll sich Meghan nicht sonderlich gut verstehen.

