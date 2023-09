Meghan Markle aus Programm der Invictus Games gestrichen – Moderator Steven Gätjen übernimmt

Auftritt abgesetzt?

Obwohl die Teilnahme Meghan Markles bei Prinz Harrys Herzensprojekt bereits bestätigt war, gibt es Verwirrung, weil der Moderations-Part der Herzogin plötzlich gestrichen wurde. Kommt sie etwa doch nicht?

Düsseldorf – Der Countdown zu den Invictus Games, dem paralympischen Sportwettbewerb Prinz Harrys (38), ist längst gestartet, da sorgt eine kleine Änderung auf der Webseite der Veranstaltung für Verwirrung. Zwar war noch nicht endgültig klar, wann Meghan Markle (42) zu Prinz Harry in Düsseldorf dazukommen sollte, doch im Programm der Abschlussfeier am 16. September war die Herzogin zunächst fest eingeplant gewesen.

Meghans angekündigter Moderations-Part bei den Invictus Games wird von Steven Gätjen übernommen

Gemeinsam mit der deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin Hadnet Tesfai (44) sollte sie das große Finale „persönlich moderieren“, lautete die Ankündigung, nun sind die Zeilen plötzlich von der Seite verschwunden. Stattdessen wird Hadnet Tesfai jetzt mit Steven Gätjen (50) moderieren. Auf der deutschsprachigen Seite steht: „Moderatoren der Show: Hadnet Tesfai und Steven Gätjen, Schlussrede Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, Lebensgeschichten mit zwei Teilnehmenden, moderiert von Hadnet Tesfai, Rede Prinz Harry, Duke of Sussex, Auftritt Rita Ora“.

Keine Spur mehr von Meghan Markle. Es könnte eine normale Änderung im Vorfeld eines Großevents sein. Doch dazu kommen Gerüchte, dass es nicht besonders gut um die Ehe von Prinz Harry und Meghan bestellt sein soll. Im letzten Monat war bereits aufgefallen, dass es keine gemeinsamen Auftritte des Herzogspaares von Sussex gegeben hatte. Ein bei Instagram gepostetes Foto mit Meghans Freundinnen ohne ihren Verlobungsring hatte bei den Fans des Glamour-Paares Besorgnis ausgelöst, da im Vorfeld schon von einer Auszeit die Rede war.

Prinz Harry wünscht sich Meghan Markle an seiner Seite „Es gibt keinen Ort, an dem man sich mehr umarmt und unterstützt fühlt als in der Invictus-Familie“, sagte Prinz Harry gegenüber dem britischen People-Magazin im Rahmen der Berichterstattung im letzten Jahr in Den Haag: „Die Spiele in Toronto waren das erste Mal, dass wir offiziell in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Wir waren damals gerade zusammen, es war also eine Menge zu verkraften, aber zum Glück waren wir in der perfekten Gemeinschaft dafür. Jetzt, fünf Jahre später, sind wir hier in Den Haag bei den fünften Invictus Games als Eltern von zwei Kindern und leben in den USA. Ich wollte diese unglaublichen Momente schon immer mit jemandem Besonderen teilen, und Meg an meiner Seite zu haben, bedeutet mir alles.“

Soloprojekte, Trennung, Scheidung: Die Gerüchteküche um Meghan und Harry will nicht verstummen

Harry flog zu einem Gipfel nach Japan und spielte Polo in Singapur, um Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Sentebale zu sammeln. Der Ring sei in der Reparatur, fand Page Six heraus und damit hätte sich die Lage wieder beruhigen können. Doch offenbar hängt der Haussegen trotzdem schief. Jetzt hieß es, Harry sei „verwirrt und verletzt“ von Meghans Verhalten. Dann versicherte ein Insider, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Jede Spekulation über eine Trennung sei falsch. „Es ist nicht wahr. Es ist buchstäblich erfunden“, verteidigte er die Beziehung bei Page Six.

+ Spannung bis zur letzten Minute: Statt Meghan wird Moderator Steven Gätjen mit Hadnet Tesfai in Düsseldorf durchs Programm führen? In Den Haag 2022 stand Markle noch zusammen mit Prinz Harry auf der Bühne (Fotomontage). © Lindenthaler/Imago & Aaron Chown/dpa & PPE/Imago

Einen ersten persönlichen Eindruck können sich die Fans am 9. September machen, wenn Prinz Harry zu einem Termin beim „Das aktuelle Sportstudio“ in Mainz auftritt. Als Initiator wird der Königssohn natürlich keinen Tag seines Herzensprojekts verpassen. Ein Sprecher des Sportevents bestätigte auf Nachfrage von t-online: „Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Duchess of Sussex kurz nach Beginn der Spiele ebenfalls nach Düsseldorf kommen wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir als Veranstalter auch davon aus, dass sie bei der Abschlusszeremonie anwesend sein wird.“

Bisher unbestätigt ist, ob Meghan und Prinz Harry ihre Kinder auf die Reise mit nach Europa nehmen werden. Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) haben ihre Eltern bei den Spielen im April 2022 in Den Haag in den Niederlanden nicht begleitet. Angesichts der langen Reise ist es wahrscheinlich, dass Archie und Lilibet wie im letzten Jahr stattdessen in der Villa der Familie in Montecito, Kalifornien, bei ihrem Kindermädchen oder Meghans Mutter Doria Ragland (66) bleiben werden. Da Prinz Harry aber seine 39. Geburtstag in Düsseldorf verbringen wird, erscheint es auch möglich, dass er seine Kinder um sich haben will. Verwendete Quellen: people.com, pagesix.com, t-online.de, invictusgames23.de

Rubriklistenbild: © Lindenthaler/Imago & Aaron Chown/dpa & PPE/Imago