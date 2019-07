Meghan Markle: Detail bei öffentlichen Auftritten wiederholt sich - plötzlich kocht Spekulation hoch

Gerüchte um die Royals

+ © dpa / Joel C Ryan Meghan Markle mit Dutt bei der Premiere von „König der Löwen“ © dpa / Joel C Ryan

Meghan Markle war in letzter Zeit wieder häufiger bei öffentlichen Auftritten zu sehen. Doch ein Detail sorgt für Spekulationen.

In letzter Zeit sah man Meghan Markle, jetzt Herzogin von Sussex, oft mit zusammengebundenen Haaren. Meist mit Dutt, immer mit Lächeln - doch hat das vielleicht einen ganz bestimmten Grund? Das könnte vielleicht daran liegen, dass die Herzogin Haarausfall hat, vermutet zumindest ein Haarstylist.

„Wenn man schwanger ist, stoppt der Haarzyklus und man verliert keine Haare. Also fallen bei der Geburt alle Haare, die man in den neun Monaten hätte verlieren sollen, in einem kurzen Zeitraum aus. Wenn ihr Haar während der Schwangerschaft beschädigt wurde, verhindert das Zusammenstecken der Haare nämlich, dass es weiter beschädigt wird", zitiert Promiflash James Johnson.

Meghan Markle: Ihren Mann betrifft das Problem ganz sicher

Meghan habe sich vielleicht deshalb für einen Dutt entschieden, um ihr Haar vor weiteren Schäden zu bewahren, mutmaßt der Stylist weiter.

+ Meghan Markle mit Herzogin Kate - und zusammengebundenen Haaren. © dpa / Mike Egerton Eines ist jedoch klar: Während es bei Meghan nur Spekulationen gibt, ist bei Prinz Harry die Sache sicher: Sein Haar lichtete sich in letzter Zeit sichtbar, offenbar ist er in dieser Hinsicht auf einem ähnlichen Weg wie sein Bruder William.

Meghan Markle: Ständig in den Schlagzeilen

Meghan ist derzeit auch Thema weiterer Spekulationen. Der Start der finalen Staffel der Serie „Suits“ veranlasst Fans gerade dazu sich zu fragen, ob die Herzogin vielleicht noch einmal in die Serie zurückkehrt.

Ihr Äußeres hatte bereits vor Kurzem für Ausfsehen gesorgt: Bei einer Filmpremiere trug sie besonders teure Ohrstecker.

sam