Lange Zeit konnte Marie Nasemann ihre Hyperaktivität nicht einordnen. Nun hat die Ex-GNTM-Kandidatin die Schock-Diagnose ADHS erhalten.

Berlin – 2009 wurde Marie Nasemann (34) durch die Teilnahme an der vierten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Nach einem erfolgreichen dritten Platz angelte sie sich diverse Modeljobs und war als Schauspielerin und Bloggerin aktiv. Zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Tigges (34) betreibt die gebürtige Münchnerin außerdem den Podcast „Family Feelings“. In der neuesten Folge „ADHS und Mutterschaft“ sprach Marie Nasemann nun über ihre mentale Gesundheit.

GNTM-Model bekommt ADHS-Diagnose mit 34 Jahren

Im Dialog mit Autorin und Freundin Julia Knörnschild (33) offenbarte die Laufsteg-Beauty, dass sie erst vor kurzem die Diagnose ADHS erhielt. „Ich hab‘ niemals damit gerechnet in meinem ganzen Leben. Ich hab‘ mich nie wirklich damit beschäftigt“, räumte sie ein. Erst durch ihre Freundin sei sie auf die Krankheit, die sich durch Konzentrationsstörungen und Hyperaktivität bemerkbar macht, aufmerksam geworden. „Es kam mir alles wahnsinnig bekannt vor. Und als ich dann letztes Jahr einen Breakdown hatte im Herbst und mir dann noch mal intensiver Hilfe geholt habe, habe ich das angesprochen“, erzählte Marie Nasemann.

Ihre Therapeutin habe jedoch gemeint, dass das Model „viel zu erfolgreich“ sei, um ADHS zu haben. Im April machte Nasemann schließlich einen Test, bei dem sie eine klare Diagnose erhielt. Nach dem anfänglichen Schock habe sich ein Gefühl der Erleichterung in ihr breitgemacht. „Für mich war die Diagnose eine krasse Erkenntnis, warum ich so anders bin. Ich habe mich schon immer wie das schwarze Schaf gefühlt. Ich habe jetzt verstanden, dass das mit dem ADHS zusammenhängt“, verriet sie.

Marie Nasemann: „Für mich war es schwer, Mutter zu sein“

Unter anderem hatte die Schauspielerin damit zu kämpfen, ihrer Rolle aus Zweifach-Mama gerecht zu werden: „Für mich war es schwer, Mutter zu sein. Ich habe Schwierigkeiten, einfach auf dem Boden zu sitzen und was zu spielen.“ Ihr Sohn habe viele Routinen gebraucht, die sie sehr geschlaucht hätten. Dank ADHS-Medikamenten geht es Marie Nasemann inzwischen deutlich besser. „Ich habe gemerkt, diese 10.000 überflüssigen Gedanken, die ich mir jeden Tag mache, dass ich nicht an alles denken muss und auch mal ganz normal mit meinen Kindern spielen kann“, freute sie sich.

