Größte Arena-Tour seit 18 Jahren! Backstreet Boys kommen für fünf Konzerte nach Deutschland

Kreischalarm

The boys are back in town! Mitte 2019 geht mit den Backstreet Boys DIE Boyband der 90er Jahre auf große Europa- und Amerika-Tour. Auch deutsche Fans dürfen sich auf Brian, Nick und Co. freuen.

Backstreet's back! Es wird die größte Arena-Tour seit 18 Jahren! Die Backstreet Boys gehen mit ihrem neuen Album „DNA“, das am 25. Januar 2019 auf den Markt kommt, auf große Welttournee. Es geht quer durch Europa und den USA.

90er-Fans sollten sich jetzt besser setzen: Denn Brian, Nick, Howie, AJ und Kevin machen dabei auch für fünf Konzerte Halt in Deutschland. Das berichtete MANNHEIM24.

Tourdaten: Backstreet Boys geben fünf Konzerte in Deutschland

Dienstag, 21. Mai 2019: TUI Arena in Hannover

Samstag, 25. Mai 2019: SAP Arena in Mannheim

Montag, 27. Mai 2019: Olympiahalle in München

Mittwoch, 29. Mai 2019: Mercedes-Benz Arena in Berlin

Donnerstag, 20. Juni 2019: LANXESS Arena in Köln

Der Vorverkauf startet am 16. November um 10 Uhr. Karten gibt es unter anderem auf www.eventim.de, www.ticketmaster.de und www.livenation.de.

Mit ihrer neuen Tour beendet die beliebte Boyband ihr Gastspiel in Las Vegas. 14 Monate lang haben die fünf dort ihre Welthits wie „Lager Than Life“, „Incomplete“, „I Want It That Way“ und „Quit Playing Games“ gesungen. Ihr letzter Auftritt wird am 27. April 2019 sein. „Vegas war toll, die nächsten Shows werden zur Party“, freut sich Brian. „Danach ist es an der Zeit, unsere Fans überall auf der Welt zu besuchen.“

Backstreet Boys: Neues Album "DNA"

„Wir haben alle unsere Einflüsse und Stile zu einer einheitlichen Arbeit verbunden. Diese Songs repräsentieren, wer wir als Individuen und wer wir als Band sind. Es ist unsere DNA. Wir sind wirklich stolz darauf", so Kevin Richardson zu ihrem neuen Album und dem gleichzeitig Tour-Titel.

In dem Album erscheint unter anderem die am Freitag (9. November) veröffentliche Single „Chances“.

„Die Reise geht für uns weiter und es gibt noch so viel zu tun“, meint Brian Littrell. „Wir leben bereits das nächste Kapitel, das noch gar nicht erzählt wurde. Das ist spannend.“

