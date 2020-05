Schlager-Star Maite Kelly rastet bei Autogrammstunde aus: „Ich hasse dich!“

Video der Szene aufgetaucht

Auch ein Schlager-Sonnenschein wie Maite Kelly kann mal ausrasten - das zeigte sich bei einer Autogrammstunde. Sie brüllte: „Ich hasse dich!“

Gemein: Maite Kelly wurde vom „Verstehen Sie Spaß?“ -Team reingelegt.

wurde vom -Team reingelegt. Bei einer Autogrammstunde machte sie erst gute Miene zum bösen Spiel.

machte sie erst gute Miene zum bösen Spiel. Dann rastete der Schlager-Star doch aus und brüllte: „Ich hasse dich!“

München/Baden-Baden - Arme Maite Kelly! Die beliebte Schlager-Sängerin wurde jetzt auch zum Opfer des „Verstehen Sie Spaß?“-Teams. Sie wurde bei einer Autogrammstunde reingelegt. Das passende Video, das offensichtlich vor der Corona-Krise* entstanden ist, ist in der ARD-Show am Samstag (9.5.) ab 20.15 Uhr zu sehen.

Maite Kelly bei „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD) veräppelt: Schlager-Star brüllt „Ich hasse dich!“

Einen allerersten Vorgeschmack gibt es im Trailer zu sehen, den unter anderem Moderator Guido Cantz bei YouTube geteilt hat. „Ich hasse dich“, brüllt die Schlager-Sängerin darin. Wen genau sie meint? Das erfahren die Zuschauer erst am Samstagabend. Denn vorab wurden zwar einige Fotos veröffentlicht sowie die grobe „Story“, nicht aber der komplette Clip.

Was sich zugetragen hat, umreißt die PR-Agentur der Sendung wie folgt: Demnach gab es ein Meet & Greet mit Fans. So dachte sie. Aber organisiert haben das Ganze in Wirklichkeit Guido Cantz und sein „Verstehen Sie Spaß?“-Team. Und das Event bringt selbst die sonst so gelassene Sängerin an ihre Grenzen: So bekommt Maite Kelly es bei der Autogrammstunde nicht nur mit einer Bürgermeister-Gattin zu tun, die sich erst dreist vordrängelt und dann eine Sonderbehandlung einfordert, sondern muss auch mit ansehen, wie ein weiblicher Fan ein Kleid ihrer Kollektion in Eigenregie „umdesignt“ hat – leider nicht zum Besseren.

+ Maite Kelly musste einiges mitmachen. © SWR / Kimmig Entertainment

Maite Kelly bei „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD) veräppelt: Influencerin gibt Schlager-Star den Rest

Lange Zeit macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Als sie dann aber noch mit einer Influencerin* konfrontiert wird, die ihre Kinderbuch-Figur „Hummel Bommel“ dreist abgekupfert hat, ist das Maß voll. Denn die kopierte „Hummel Brommel“ entpuppt sich als echter Verkaufsschlager.

+ Eine Influencerin gab Maite Kelly den Rest. © SWR / Kimmig Entertainment

Offenbar fiel dann auch der Satz „Ich hasse dich“ - irgendwann gerät sogar ein Profi-Sonnenschein wie Maite Kelly an die Grenzen. Dabei zeigte sie jetzt erst, dass sie Spaß versteht - als sie von Matze Knop veräppelt wurde, bewies sie nämlich eine Menge Humor.

Die „Verstehen Sie Spaß?“-Sendung sei laut der Mitteilung aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum und mit einer reduzierten Anzahl von prominenten Gästen unter Berücksichtigung der Abstands- sowie Hygienemaßnahmen in München aufgezeichnet worden. Zu Gast im Studio sind Özcan Cosar und Evelyn Burdecki, die von dem österreichischen TV-Koch und „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel Alexander Kumptner reingelegt wurde. Dieser wird in die Sendung per Video zugeschaltet.

„Verstehen Sie Spaß?“ (ARD): Sendung wurde am 1. April in München aufgezeichnet

Es ist, nach der Jubiläumssendung Anfang April, die zweite Ausgabe in Corona-Zeiten. „Die Sendung passt in diese Zeit“, sagt Cantz (48) in Baden-Baden. Als Familiensendung schaffe „Verstehen Sie Spaß?“ ein Miteinander für alle, die daheim bleiben: „Wir sind eine Sendung, bei der man den Alltag vergisst und gemeinsam lachen kann.“ In der Corona-Krise* seien solche Formate der Ablenkung und Unterhaltung wichtig.

Aufgezeichnet wurde die Show am 1. April in den Bavaria Studios München. Gesendet werden sollte sie ursprünglich Mitte Juli, wegen Corona wird sie nun aber vorgezogen. Vor einem Monat hatte Cantz live aus München „40 Jahre Verstehen Sie Spaß? - Die große Geburtstagsshow“ präsentiert. Bereits diese Show war zum Schutz vor dem Coronavirus ohne Saalpublikum.

Veralbert von „Verstehen Sie Spaß?“? Maite Kelly befindet sich in guter Gesellschaft - auch Thomas Gottschalk ging dem Jux-Team schon auf den Leim. Und Helene Fischer* spielte einst in einer Münchner Pizzeria den Lockvogel.

