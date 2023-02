Grammy-Zuschauer entsetzt: Ist das wirklich Madonna? 

Queen of Pop total verändert

Madonna durfte bei den Grammy Awards natürlich nicht fehlen. Doch die Queen of Pop sorgte für Verwirrung: Viele Zuschauer erkannten die 64-Jährige zunächst nicht.

Los Angeles – Mit Pop-Hymnen wie „Like a Virgin“ (1984), „Material Girl“ (1985), „La Isla Bonita“ (1987) oder „Like a Prayer“ (1989) machte sich Madonna (64) bereits in den 1980er-Jahren unsterblich und setzte gleichzeitig den Grundstein für eine Karriere, die bis heute anhält. Klar, dass die Queen of Pop bei den Grammy Awards (5. Februar), dem bedeutendsten Musikpreis der Welt, nicht fehlen durfte. Die meisten Fans mussten allerdings zweimal hinsehen, als die 64-Jährige die Bühne betrat.

Botox, Filler und Silikon gehören in der Welt der Reichen und Schönen bekanntlich zum guten Ton. Auch Madonna macht aus ihrem Jugendwahn schon lange keinen Hehl mehr und dürfte inzwischen Stammkundin beim Beautydoc ihres Vertrauens sein – ein Umstand, der für Diskussionen sorgt: Bei TikTok, Instagram und Co. präsentierte sich die 64-Jährige zuletzt immer wieder stark verändert.

+ Bei den Grammy Awards in Los Angeles (5. Februar) durfte Madonna natürlich nicht fehlen! Doch die Queen of Pop sorgte einmal mehr für Aufsehen – dank ihres „neuen Gesichts“ © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Nun hat sich die „Like a Prayer“-Sängerin allerdings selbst übertroffen: Bei den Grammy-Awards wurde Madonna die Ehre zuteil, den Auftritt der Musiker Sam Smith (30) und Kim Petras (30) anzukündigen. Doch dass da tatsächlich die Queen of Pop auf der Bühne stand, konnten viele anfangs nicht glauben: Mit glattem, faltenfreiem Gesicht, prall aufgespritzten Lippen, knochigen Wangen und den blondierten Augenbrauen wirkte die 64-Jährige wie ein anderer Mensch.

Madonna: Mit Musik zur Milliarde! Insgesamt mehr als 350 Millionen Tonträger soll Madonna im Laufe ihrer Karriere verkauft haben, davon allein in Deutschland rund 12,5 Millionen. Der Großteil ihrer Alben erreichte hierzulande Platz eins der Charts. Der Queen of Pop ist damit ein Erfolg gelungen, der bisher nur wenigen Musikern vergönnt war: Sie soll mit ihrem Schaffen inzwischen über eine Milliarde US-Dollar verdient haben.

Madonnas Verjüngung sorgte besonders im Netz für Diskussionen: „Ich dachte, Halloween sei im Oktober“, scherzte etwa der britische TV-Moderator Piers Morgan (57) bei Twitter. „Was ist mit MEINER Madonna passiert?“, fragte dort eine Grammy-Zuschauerin, eine andere schrieb: „Ich wünschte, Madonna hätte nie etwas an ihrem Gesicht gemacht. Dazu gab es wirklich keinen Grund. Sie wäre wunderschön gealtert.“ Zudem fanden sich in den sozialen Netzwerken etliche Collagen, auf denen die 64-Jährige mit Janice, einer Puppe aus „Die Muppet Show“, verglichen wird.

Manch einer steht der Queen of Pop angesichts der teils hämischen Kommentare zur Seite: Die Sängerin könne selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper mache. Mit einem ungewohnten Look sorgte jüngst auch eine deutsche Schlagersängerin für Aufsehen: Anna-Carina Woitschack (30) könne „in einem Horrorfilm mitspielen“, so ein Fan nach einem Make-up-Fail der 30-Jährigen. Verwendete Quellen: instagram.com/madonna, twitter.com

Rubriklistenbild: © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa