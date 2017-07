„Madame Tussauds“: Beyoncé viel zu hell

Diskussionen um Hautfarbe

+ © dpa Streit um die Hautfarbe der Sängerin Beyoncé im „Madame Tussauds“ © dpa

Der New Yorker Ableger des Londoner Wachsfigurenmuseums „Madame Tussauds“ macht mit einer angeblich zu hellhäutigen Beyoncé-Figur von sich reden: Die Hautfarbe würde nicht mehr zur Sängerin passen.

New York - Die neue Figur der Popsängerin gleiche ihrer Hautfarbe nach eher Lindsey Lohan, Jessica Simpson, Britney Spears oder Mariah Carey, schrieben Nutzer auf Twitter. Einige verwendeten den Hashtag #TussaudsSoWhite in Anspielung an das Stichwort #OscarsSoWhite, das in der Kontroverse um überwiegend weiße nominierte Schauspieler bei der Oscar-Verleihung genutzt worden war.

Das Museum wies die Kritik zurück und erklärte, die Beleuchtung sowie Blitzlichter beim Fotografieren könnten Gründe für abweichende Hauttöne sein. „Unser talentiertes Bildhauer-Team tut alles, um sicherzustellen, dass wir unsere Wachsfiguren mit den dargestellten Prominenten farblich abstimmen“, sagte eine Sprecherin. Auf Abweichungen wegen der Beleuchtung in den Ausstellungsräumen und durch Blitzlicht hätten die Bildhauer aber keinen Einfluss.

Am Donnerstag war die erst kürzlich enthüllte Figur nicht mehr ausgestellt. Sie sei für „Reparaturen“ entfernt worden, sagte eine Mitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur, ohne konkrete Gründe zu nennen. Teils müsste kosmetisch nachgeholfen werden, wenn Besucher den Figuren ins Gesicht fassten oder Farbe verschmierten. Die Reparaturen könnten dann Tage oder gar Wochen dauern.

Die 35-jährige, in Houston (Texas) geborene Beyoncé ist Tochter von Tina Knowles, die kreolischer Abstammung ist, sowie dem Afroamerikaner Mathew Knowles.

dpa