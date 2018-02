Lustig oder peinlich? Ausgerechnet diese Person schießt heiße Bikini-Fotos von Liz Hurley

Ist das normal?

Elizabeth Hurley postet gerne Bilder im Bikini - und davon jede Menge. Doch wer schießt eigentlich die freizügigen Fotos von der 52-Jährigen? Die Antwort verblüfft.

Wer die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley kennt, kennt wohl auch ihre Kurven - und die Tatsache, dass sie diese gerne vor der Kamera einsetzt. Doch wer steht eigentlich hinter der Linse, die des öfteren viel Haut und verführerische Posen der 52-Jährigen einfängt? Jetzt verriet die Schauspielerin eine ganz bestimmte Person, die des öfteren Bilder von ihr macht. Und diese Person könnte bei einigen für einen kleinen Lachanfall oder auch einfach nur zu einem kurzen Moment führen, in dem man nur noch den Kopf schütteln will.

Elizabeth Hurley ist derzeit wohl besonders aus der Serie „The Royals“ bekannt, in welcher sie Königin Helena spielt. Auch in den Jahren davor spielte sie in zahlreichen Filmen mit. Doch die 52-Jährige ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Designerin. Sie besitzt eine eigene Bademoden-Marke und macht dafür auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Werbung, indem sie in ihren Kollektionen selbst vor der Kamera posiert. Aber wer macht diese Bilder von Elizabeth eigentlich?

Mitzi Kizti @elizabethhurleybeach Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am Aug 13, 2017 um 8:02 PDT

Wie The Sun berichtet, soll die Schauspielerin verraten haben, dass ihr eigener Sohn einige Bilder von ihr schießt! „Er macht definitiv welche, aber ich habe auch andere Freunde, die ich mit dem Fotografieren quälen kann.“ 838.000 Abonnenten hat die 52-Jährige derzeit. Ihr eigener Sohn, der 15-jährige Damien, schießt also regelmäßig Fotos von seiner Mutter. „Ich bin jetzt schon sehr lange in diesem Business, deshalb ist mein Körper etwas um das ich mich kümmern und woran ich ständig denken muss.“

Damien‘s Vater ist der Multimillionär Stephen Bing. Als Elizabeth damals schwanger war und ihn als Vater nannte, bestritt er jedoch die Vaterschaft. Erst ein DNA-Test führte dazu, dass Bing seinen Sohn letztendlich anerkannte. Damien selbst begleitet seine Mutter des öfteren auf Showbiz-Partys und ist selbst auch Schauspieler. So spielt er ebenfalls in der Serie „The Royals“ mit.

Happy Christmas from the Hurleys xxxx Ein Beitrag geteilt von Damian Hurley (@damianhurley1) am Dez 25, 2017 um 12:17 PST

Welche Bilder genau der Junge bisher von seiner Mutter geschossen hat, ist unklar. Sicher scheintjedoch, dass ein 15-Jähriger sich wohl bei einigen Fotos nicht ganz wohlfühlen könnte, wenn seine Mutter halb nackt einen heißen Blick in die Kamera wirft.

Happy Sunday @elizabethhurleybeach #Islabikini Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am Jan 7, 2018 um 7:17 PST

Was sagen andere Mütter und Söhne dazu?

Und wie stehen andere Mütter und ihre Söhne zu dieser Aktion? The Sun hat eine 46-jährige Mutter und ihren 15-jährigen Sohn befragt. Die Mutter Angie meinte dazu: „Ich sehe kein Problem darin, dass sie ihren Sohn um Fotos bittet, solange es ihm nichts ausmacht.“ Dann fügt sie hinzu: “Es ist mehr sein Alter, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er sich unwohl fühlt“. Insgesamt solle er aber stolz auf sie sein und erkennen, dass er ihr durch das Fotografieren mit ihrer eigenen Marke weiterhilft. Sie könne das aber nicht mit ihrem Sohn machen: „Wenn ich sexy zu George schauen würde, würden wir beide lachend auf dem Boden enden.“ Ihrer Meinung nach sollte man aufpassen, weil Jungs in diesem Alter viel peinlich ist. Für George soll es bereits schwer sein, wenn seine Freunde ihn und seine Mutter gemeinsam in der Stadt sehen.

Der 15-Jährige sieht das ganze eher kritisch: „Ich wäre schockiert und verwirrt, wenn meine Mutter mich bitten würde, ein sexy Bikini-Foto von ihr zu machen.“ Für ihre Arbeit würde er es wahrscheinlich trotzdem machen, es müsse aber schnell vorbei sein. „Es ist wahrscheinlich nichts, worüber meine Freunde jemals Bescheid wissen sollten. Sie würden mich ohne Zweifel umbringen.“

nz

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram @elizabethhurley1