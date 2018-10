Heidi Klum bekommt Konkurrenz im Bett - es ist nicht das erste Mal

Niedlicher Nebenbuhler

+ © dpa / Arthur Mola Heidi Klum und Tom Kaulitz. © dpa / Arthur Mola

Familie Kaulitz hat ein neues süßes Familienmitglied! Sieht so aus, als müsste Heidi ihren Lover Tom teilen. Doch sie scheint damit kein Problem zu haben.

Los Angeles - Dass Heidi Klum und Tom Kaulitz verliebt sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Regelmäßig postet das Topmodel neue Pärchenvideos und Bilder mit seinem Lover.

Doch in einem neuen Video ist zu sehen, wie Tom mit jemand anderem schmust. Und das Video wurde von Heidi selbst auf Instagram gepostet! Was ist da los? Gibt es etwa Ärger im Liebe-Paradies?

Neues Familienmitglied bei den Kaulitz

Heidis neuer Konkurrent heißt Stitch und... hat vier Beine. Stitch ist nämlich ein süßer Hundewelpe!

Im kurzen Video, das das Model in der Nacht zu Mittwoch auf seinem Instagram-Account postete, sind der 29-jährige Sänger und der schnuckelige Vierbeiner zu sehen, wie sie im Bett nebeneinander liegen und schmusen.

Dazu schreibt die 45-Jährige: „„It’s a Babysitting Monday afternoon with Stitch“, was auf Deutsch bedeutet: „Wir babysitten Stitch am Montagnachmittag“.

Denn Stitch gehört nicht den Beiden, sondern Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Nach dem traurigen Tod seiner Bulldogge Pumba überraschte Tom vor einigen Wochen seinen Bruder mit dem kleinen schwarzen Welpen.

Und auf Instagram präsentierte Bill stolz seinen neuen Freund: „„Das ist Stitch“, schrieb er. „Er ist acht Wochen alt, geboren am 18. August und wiegt vier Kilo. Tom hat ihn mir geschenkt.“

Seitdem versorgt der 29-Jährige seine Fans regelmäßig mit süßen Bildern von der Baby-Bulldogge.

Mit dieser Schmusekonkurrenz kann selbst ein Model wie Heidi nicht mithalten. Sie scheint aber kein Problem damit zu haben.

Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sich ein Hund in Heidis Bett befindet.

fm