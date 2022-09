„Sie kennt die Wahrheit“: Öffentlicher Streit bei Pietro Lombardi und Sarah Engels geht weiter

Wegen Alessios Haaren

Blond gefärbt und mit Irokesenschnitt: Die neue Frise von Alessio Lombardi-Engels trat einen öffentlichen Streit zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels los. Sie zeigte sich schockiert, suggerierte, alles sei hinter ihrem Rücken passiert. Nun legt der DSDS-Juror nach: „Sie kennt die Wahrheit“.

Köln - Eigentlich wollte Pietro Lombardi (30) mit seinem letzten Instagramclip die Gender-Reveal-Party seines ungeborenen Babys feiern, es wird ein Junge. Darin war auch Sohnemann Alessio zu sehen, der aus der Ehe mit DSDS-Kollegin Sarah Engels (29) stammt. Offenbar auch mit neuen Haaren, die die Mama so überraschten, dass sie einen erstaunten Kommentar hinterließ, der später wieder gelöscht wurde - das klärt Pietro jetzt auf.

„Was um Himmels Willen ist mit den Haaren passiert?“: Sarah Engels schockiert über neuen Haarschnitt von Alessio

„Herzlichen Glückwunsch! Aber was um Himmels Willen ist mit den Haaren von meinem Sohn passiert?“, schrieb Sarah Engels entsetzt unter Pietro Lombardis Video, in dem Sohn Alessio plötzlich blond gefärbte Haare und einen Irokesenharrschnitt trägt. Lombardi antwortete darauf: „Manchmal reicht ein Glückwunsch aus. Das andere kannst mir auch privat sagen. Aber ich finde es gut und der Kleine auch.“ Wenig später waren beide Kommentare wieder gelöscht.

+ Bei Sarah Engels und Pietro Lombardi scheint es gerade nicht so rund zu laufen. © Screenshot Instagram/sarellax3 und IMAGO/ Panama Pictures/Christoph Hardt

Der kurze Schlagabtausch suggerierte: Papa Pietro entschied ohne Mama Sarahs Wissen über Alessios neue Frisur. Beim Event zum „KinderTag 2022“ erklärte Sarah Engels der Bild-Zeitung ihre Reaktion: „Ich war ehrlicherweise schockiert, weil ich nichts davon wusste, dass seine Haare gefärbt wurden.“

„Sie kennt die Wahrheit“: Pietro Lombardi legt im öffentlichen Streit mit Sarah Engels nach

Der DSDS-Juror sieht das aber offenbar ganz anders und äußerte sich nun ebenfalls gegenüber bild.de. Lombardi: „Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haar-Geschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste ... das lass ich jetzt mal so stehen. Ich will hier keine Hetzjagd starten. Wenn Sarah sagt, sie wusste von nichts, dann lass ich das so stehen. Sie kennt die WAHRHEIT.“

Weiter führt der bald zweifache Papa aus: „Es geht hier um Haare, nicht um etwas Lebenswichtiges. Eines kann ich sagen: Ich würde niemals hinter ihrem Rücken irgendetwas tun. Sarah weiß, wenn ich ihm die Haare schneide – seit sieben Jahren.“

Auch, als Pietro Lombardis Freundin Laura Maria Rypa ihre Schwangerschaft verkündete, sorgte eine Kommentar von Sarah Engels im Netz für Aufmerksamkeit. Mit den Worten „holpriger Start“ sendete Sarah Engels doppeldeutige Glückwünsche. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; instagram.com/sarellax3; bild.de; bmfsfj.de

