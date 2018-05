Liebeserklärung auf der Bühne! Helene Fischer total emotional bei Rekord-Konzert

In Ischgl

+ © Screenshot dailymotion Helene Fischer erzählt bei ihrem Auftritt in Ischgl am 30. April 2018 über Österreich und seine Kultur. © Screenshot dailymotion

Emotionaler Auftritt und Liebeserklärung auf der Bühne: Helene Fischer verzaubert Tausende Fans bei Rekord-Konzert in Ischgl.

Ischgl - Schlager-Queen Helene Fischer (33) ist angesagt wie nie!Am Montag verzauberte Fischer dann die Konzertbesucher auf der Ischgler Idalp. Auf 2300 Metern Höhe sang Helene Fischer vor 26.000 Fans. Mit ihrem "Top of the Mountain"-Auftritt beendete Helene Fischer die Skisaison. Fischer stellte sogar den Besucherrekord von Robbie Williams aus dem Jahr 2014 ein: Damals kamen zum Saison-Closing 25.000 Leute. Extratipp.com* berichtet darüber.

+ Helene Fischer startete ihre Show um 13 Uhr in Ischgl und sang ca. zwei Stunden für ihre Fans. © Screenshot dailymotion

Video im Netz zeigt Ansprache von Helene Fischer an Fans in Österreich

Doch im Netz sorgt ein Clip vom Konzert in Ischgl für Aufsehen: Helene Fischer richtet sich an ihre Fans mit einer sehr persönlichen Botschaft an Österreich. "Mit diesem Lied möchten wir alle uns bedanken, das wir Teil dieser Veranstaltung sein dürfen", beginnt Helene Fischer zu erzählen, während im Hintergrund die ersten leisen Töne ihrer Band angestimmt werden. "Ein Teil von euch, von diesem wunderschönen Land."

+ Helene Fischer machte beim Konzert in Ischgl eine Liebeserklärung an Österreich auf der Bühne. © Screenshot dailymotion

Helene Fischer macht emotionale Liebeserklärung auf der Bühne

Helene zeigt sich emotional: "Ich möchte euch hiermit meinen größten Respekt aussprechen für eure Kultur. Ihr Österreicher, oder woher ihr auch immer herkommen mögt...Ich glaube, es sind hier heute nicht nur Österreicher angereist, aber ich kann nur eines sagen: Ich liebe dieses Land so sehr und deswegen ist dieser Song ganz speziell." Helene Fischer beendet ihre emotionale Ansprache mit den Worten: "Ich hoffe, wir machen euch damit allen eine Freude." Unter großen Applaus beginnt Helene Fischer das nächste Lied, die Fans aus Österreich haben die Schlager-Queen aus Deutschland anscheinend in ihr Herz geschlossen.

Mehr Helene bei extratipp.com*: Nackt! Schlimme Fotos von Helene Fischer im Netz aufgetaucht!

Video: Helene Fischer singt am 30.April 2018 in Ischgl "Achterbahn"

Wie Sie das Video der emotionalen Rede sehen können, erfahren sie im Artikel bei extratipp.com*. Dort singt Helene Fischer auch einen ihrer großen Hits auf der Bühne in Ischgl.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.