„Let´s“-Dance Star Anna Ermakova teilt gegen Papa Boris aus

Fehlende Deutschkenntnisse

„Let´s Dance“-Star Anna Ermakova lernt aktuell Deutsch. Lesen Sie hier, wie sie deswegen in einem Podcast heftig gegen ihren Vater Boris Becker austeilt:

Obwohl Anna Ermakovas Vater einer der berühmtesten Tennisspieler Deutschlands ist, spricht die „Let´s Dance“-Kandidatin kein Deutsch. Das holt die 22-Jährige gerade aber fleißig nach und zeigt auf Instagram und in Interviews immer wieder ihre Fortschritte. So manche Fans und Follower fragen sich jedoch, warum die Tochter von Boris Becker zwar Englisch, Russisch und Französisch spricht, nicht aber Deutsch. Als das Model diese Frage in einem Podcast beantwortet, gibt es einen heftigen Seitenhieb gegen ihren Vater.

MANNHEIM24 verrät, wie „Let´s Dance“-Star Anna Ermakova gegen ihren Vater Boris Becker geschossen hat.

Wie Anna Ermakova vor kurzem in einem Interview mit RTL erklärt, könne sie mittlerweile eines ganz gut auf Deutsch – und zwar fluchen. (dh)

