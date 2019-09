Oben Sommer, unten Winter

Lena Meyer-Landrut posiert auf der Straße. Obenrum im Badeanzug, untenrum mit Winterstiefel, vielen Fans fällt jedoch etwas ganz anderes auf.

Update vom 12. September: Mit einem ganz spontanen Foto auf der Straße erfreut Lena Meyer-Landrut ihre Insta-Fans. Ganz ungewohnt ziemlich angezogen. Zumindest untenrum. Zur schwarzen Hose trägt sie Winterstiefel. Obenrum steckt sie in einem flaschengrünen Badeanzug.

Von den meisten ihrer Fans erntet sie den gewohnten Beifall für das Foto, doch einige machen sich bei ihrem Anblick große Sorgen. Kommentare wie: „Tu mir ein Gefallen und iss mal was“, „Die Schuhe wiegen mehr als Lena“, „Magersucht, sollte sich mal was zum Essen kaufen“ finden sich zu dem Bild. Ausgezogen gefällt die Sängerin ihren Fans offenbar deutlich besser ...

Lena Meyer-Landrut postet Foto aus Badewanne: Sie trägt nichts - außer einer Luxus-Kette

News vom 9. September 2019, 11.59 Uhr : Lena Meyer-Landrut verzückt ihre Follower gerade mit einem Foto aus der Badewanne. Die Sängerin genießt sichtlich vergnügt ihr Schaumbad und hält sich lachend die Hand vor die Augen. Am Körper trägt sie - zumindest, soweit das bei dem vielen Schaum zu erkennen ist - nicht mehr als eine XXL-Kette mit riesigem „Chanel“-Schriftzug und passenden Ohrringen. Natürlich lassen bei diesem Anblick anzügliche Kommentare nicht auf sich warten. „Da würde ich gerne helfen beim Einseifen“, „Schaum bitte wegmachen“ oder „Lena, ich möchte mal unter Wasser schauen“ - nur ein Auszug.

Lena Meyer-Landrut in der Wanne- Fans finden Bild „dekadent“

Andere diskutieren dagegen über ein ganz anderes Detail. Denn viele finden Lenas Look angesichts des überdimensionierten Schmucks der Nobelmarke Chanel dekadent. „Und nobel geht die Welt zu Grunde.... Oh man... Was Vorbilder heutzutage...“, „dekadent aber gut“ oder „But why ‚Chanel‘... Dachte immer du wärst bodenständig“, finden einige Fans. Reihenweise ironische Kommentare sind unter dem Post zu lesen: „Ich geh auch immer mit Chanelschmuck baden“ oder „Ich bade auch immer mit 5-kg-Ketten“. „So dezent“, kommentiert ein weiterer Follower, worauf ein anderer schreibt: „Ach das bissen Schmuck... Nobles Understatement - sehr dezent“.

Und über ein ganz anderes Detail witzelt dieser User: „Ähm... warum ist das Wasser gelb?“. Doch das hat sehr wahrscheinlich nur mit einem Filter zu tun, der über das Foto gelegt wurde.

Lena Meyer-Landrut hatte bereits im April ein Foto von sich in der Badewanne gepostet - auch da trug sie den Luxus-Schmuck. Scheint für die Sängerin irgendwie zusammen zu gehören.

Lena Meyer-Landrut im Look einer Actionheldin - „Du bist eine Maschine“

Unsere Ursprungsmeldung vom 6. September 2019: Berlin - Enge, bauchfreie Tops und dazu eine lange Hose - wenn Lena Meyer-Landrut einen „Signature“-Look hätte, dann wäre es wohl dieser. Ob abgeschnittenes Shirt zur weiten Jeans oder Bandeau-Top zur Hose mit Tarnmuster: beinahe jedes zweite Outfit der 28-Jährigen entblößt ihre Bauchmuskeln, während ihre Beine großzügig mit Stoff umhüllt sind.

Auch wenn Lena Meyer-Landrut immer wieder auf dieselbe Kombination von Kleidungsstücken zurückgreift, verleiht ihr ihre jüngste Zusammenstellung einen ganz besonderen Look. Ihre Fans vergleichen Lena wegen ihres Outfits prompt mit einer bekannten Actionheldin. Selbstbewusst post die Sängerin in schwarzen Springerstiefeln und einer dunklen Cargo-Hose. Dazu trägt Lena Meyer-Landrut ein auffälliges Oberteil: Hauteng schmiegt sich das schwarz glänzende Latex an Lenas Oberkörper.

Lena Meyer-Landrut im Tomb Raider-Look - wie immer bauchfrei

Dicke Boots, Hosen mit Taschen und ein enges Shirt - An welche Actionheldin könnte so ein Look Lenas Follower wohl erinnert haben? Richtig, Lara Croft in „Tomb Raider“. In den Kommentaren nennen User Lena Meyer-Landrut „Lena Croft“ oder schreiben „Das hat was von Lara Croft“.

Auch der Titel der Actionspielserie „Tomb Raider“ ist unter Lenas Post zu lesen. 2001 verkörperte noch Angelina Jolie die taffe Tochter eines Wissenschaftlers, die mit Pistolen durch den Dschungel sprintete. 17 Jahre später bekommt Schauspielerin Alicia Vikander die Rolle der attraktiven Grabräuberin. Ginge es nach den Fans von Lena Meyer-Landrut würde man die Musikerin in der nächsten Verfilmung als sexy Abenteurerin sehen. Für sportlich genug hält man Lena, trotz ihres Schummel-Auftritts in einer TV-Show, allemal: „Du bist eine Maschine“ schreibt ein User zu Lenas Tomb Raider-Look. Einige Jahre älter und trotzdem noch in Topform ist Mariah Carey. Mit 49 Jahren zeigt sich die Sängerin im Bikini.

Lena Meyer-Landrut als Lara Croft?

Etwas unpraktisch könnte allerdings das Material von Lenas Oberteil im Dschungel werden. Schließlich besteht Outdoor-Kleidung eher selten aus Latex. Auch das Ausziehen könnte für die Gewinnerin des Eurovision Songcontest zum Problem werden, glaubt ein Nutzer auf Instagram: „Muss man aus dem Oberteil eigentlich rausgeschnitten werden oder wie läuft das?“, fragt er sich. Andere Fans assoziieren Latex direkt mit einer gewissen Freizügigkeit und kommentieren: „Das nächste Latexluder. Sorry, nicht böse gemeint.“

Lena Meyer-Landrut singt Duett mit Nico Santos im Tomb Raider-Look

Wer Lena Meyer-Landrut in den vergangenen Wochen genauer verfolgt hat, dem wird dieses Outfit bekannt vorkommen. Mit der Cargo-Hose-Latex-Kombi überraschte die Sängerin schon die Zuschauer bei einem Konzert. Am 18. August trat Lena zum ersten Mal gemeinsam mit Nico Santos in Hamburg auf. Bei dem kostenlosen Konzert präsentieren die beiden Musiker ihren neuen Song „Better“, zu dem es ein heißes Video gibt. Auf Instagram freut sich Lena nach dem spektakulären Abend über die Unterstützung ihres Fans:

„Gänsehaut am ganzen Körper, auf der Bühne und Tränen danach im Zug. 11.000 Leute singen einen Song den sie (noch!) nicht kennen. Ich bin überwältigt.“

