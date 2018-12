Ups! Top von Lena Meyer-Landrut rutscht bei Autogrammstunde

Ungewöhnliche Aufnahmen

Lena Meyer-Landrut hat Probleme mit ihrem knallengen Bandeau-Top.

Lena Meyer-Landrut hat emotionale Bilder mit ihren Fans geteilt. Und auch eine kleine Panne: Ihr Top rutschte.

Update vom 28. Dezember 2018: Auf dem Instagram-Profil von Lena Meyer-Landrut ist es etwas ruhiger geworden - aktuell gibt es allerdings Spannendes bei YouTube zu sehen, worauf sie auch mit diesen Bildern am Freitag verwies.

Die Insta-Fotos sollen neugierig machen auf ein neues YouTube-Video, das offenbar beim Zusatzkonzert am 8. Dezember in Köln entstanden ist. Jener 15-minütige „Behind the scenes“-Clip ist für Fans unbedingt sehenswert. Diese können verfolgen, wie sich Lena Meyer-Landrut hinter der Bühne verhält, wie nett sie dabei auch mit ihrem Team umgeht. Von Star-Allüren? Nichts zu bemerken!

Sichtlich ergriffen richtet sie etwa nach dem Konzert eine Rede an ihr Team: „Danke für eure Liebe, danke für euren Support. Danke, dass ihr da seid. Ich bin ganz glücklich. Es hat gerade erst angefangen. Wir hatten so eine gute Power, so eine Energie. Ich danke euch allen allen von ganzem Herzen. Ihr seid so toll. Das ist heute ein unvergesslicher Tag. Heute geht ein fucking neues Kapitel los. Ich liebe euch. Ihr seid so cool. Ich hoffe, dass wir die beste Zeit unseres Lebens noch zusammen haben. Auf Euch!“

Das Video gibt Einblicke, wie sich Lena Meyer-Landrut abseits der Bühne verhält. Und dass sie auch mit den Problemchen normaler Menschen zu kämpfen hat. Nämlich rutschender Kleidung!

Wobei: Die meisten Menschen würden ein derartiges Bandeau-Top wohl nicht tragen. Lena Meyer-Landrut schon. Sie hat das trägerlose, knallenge Oberteil erst in der Garderobe und dann bei der Autogrammstunde vor der Show mit Fans an, zeigt sich diesen gegenüber total nett, posiert für Selfies. Doch wie‘s in ihr aussieht, kann man danach erahnen: Sie fühlte sich nicht wirklich wohl in ihrer zweiten Haut.

+ Hübsch, aber problematisch: Das Bandeau-Top von Lena Meyer-Landrut.

Denn backstage verrät sie danach in die Kamera: „So, ich zieh mir jetzt ein anderes Oberteil an. Weil: Es rutscht.“ Das bringt sowohl sie als auch den Kameramann zum Lachen. Wie um die Aussage zu unterstreichen, hält sie das Bandeau-Top fest.

Kurz danach sieht man sie quietschvergnügt in einem etwas legereren Top beim Einsingen in ihrer Garderobe. Die Rutsch-Top- und die Garderoben-Szene sind ab 5:45 Minuten zu bewundern:

Emotionale Aufnahmen des Konzerts folgen dann ab etwa 8.20 Uhr Minuten - inklusive der ultimativen Begeisterung der Fans, die „Wild & free“ fast ohne das Zutun des Stars singen. Und einer tränenreichen Danksagung auf der Bühne.

Große Gefühle, ungewöhnliche Einblicke und ein Hauch von Erotik - das Video ist ein bemerkenswertes Weihnachtsgeschenk an die Fans.

Lena Meyer-Landrut in Feststimmung

Update vom 23. Dezember 2018: Scheint, als ob es auch bei Lena Meyer-Landrut jetzt ruhiger wird. Am Sonntag postete sie ein Foto von sich im Weihnachtspulli. Die Sängerin ist voll in Feststimmung.

Lena Meyer-Landrut im Bademantel - und dann kommt total durchsichtiges Kleid zum Vorschein

München - Lena Meyer-Landrut hält regen Kontakt zu ihren Followern bei Instagram. Kein Wunder: Es sind ziemlich viele. Sage und schreibe 2,3 Millionen Menschen folgen der Gewinnerin des „Eurovision Song Contests“ 2010 inzwischen. Und können sehen, wie sie immer wieder selbstbewusste oder auch freizügige Bilder postet.

Lena Meyer-Landrut: Shooting fürs „Tush“-Magazin

Aber auch ein Blick auf ihre Instagram-Stories lohnt sich immer wieder. Gerade diesen Freitag. Denn da ging es richtig rund bei Lena Meyer-Landrut. Vor Weihnachten stand ein Shooting fürs Tush-Magazin an. Und diverse Backstage-Szenen hielt sie in unterhaltsamen Szenen fest. „Ich würde gerne mehr Stories machen, weil man verrät da direkt jeden Look“, erklärt sie ins Handy. Deswegen trägt sie auch meist nur einen Bademantel.

+ Lena Meyer-Landrut beim heißen Tänzchen im Bademantel. © Screenshot: Instagram-Story von Lena Meyer-Landrut

Ihre Fans können sie dabei beobachten, wie sie die Augenbrauen gezupft bekommt oder wie sie sich über bayerische Volksmusik und „Griechischer Wein“ als Hintergrundmusik beschwert. Und immer wieder dieser weiße Bademantel!

Allerdings - das wird erst nach und nach klar - hat sie offenbar etwas drunter. Trotzdem dürfte sie mit ihrem sexy Tänzchen im Bademantel viele Anhänger zum Jauchzen gebracht haben. Erst recht, wenn sie vor dem Spiegel ihren Ausschnitt präsentiert.

Lena Meyer-Landrut kommentiert durchsichtiges Kleid

Lena Meyer-Landrut ist ja bekannt für freizügige Instagram-Posts. Wenn sie wahr macht, was sie angekündigt hat, könnte sie sich allerdings bald selbst übertreffen. Denn das Highlight der Story ist, als es an die Kleidung geht und sie sich mit Designer Sascha Gaugel unterhält. „Sascha, was ziehe ich jetzt eigentlich an?“, fragt Lena. Ein Mann hält ihr ein durchsichtiges Kleid hin. „Und was ziehe ich darunter?“, will Lena wissen. „Nichts. Nada“, regt jener Sascha an. „Cool“, kommentiert Lena.

+ Ob Lena Meyer-Landrut dieses Kleid wirklich ohne was drunter tragen wird? © Screenshot

Spaß oder vielsagende Ankündigung? Wenn Lena Wort hält und tatsächlich ein Foto von sich in diesem Kleid ohne Unterwäsche veröffentlicht, dürften es für viele Fans heiße Weihnachten werden.

Zum Schluss der Story unterstreicht sie, dass es ihr letztes Shooting 2018 war und dankt den Make-Up-Artists Loni Baur und Pia Seefried für einen lustigen Tag. An dem auch die Fans teilhaben durften.

Am Freitag war Lena Meyer-Landrut auch im Fernsehen zu bewundern. Und zwar bei „Luke! Das Jahr und ich - Der Comedy-Jahresrückblick“ auf Sat.1 bei Gastgeber Luke Mockridge. Darauf wies sie ihre Fans mit diesem Instagram-Foto hin.

Lena zeigt sich hier ausnahmsweise nicht im Casual-Trägertop, sondern ganz edel im karierten Zweiteiler. „Richtig cooles Outfit“, lobt ein Fan. Ein anderer lässt den Blick nach unten wandern. „Ich wusste gar nicht, dass du um Fuß ein Tattoo hast, was steht da“, zeigt sich ein Anhänger überrascht.

Lena Meyer-Landrut: Was bisher geschah

Es war ein bewegtes Jahr für Lena Meyer-Landrut - mit vielen sexy Fotos. Mit der Ankündigung eines spektakulären TV-Comebacks. Und dem großen Wirbel um ihre Ohne-Hose-Aufnahme bei der WM 2018.

Und es kommt noch mehr. Denn die Single „Thank you“ war nur der Vorbote fürs neue Album „Only Love, L“, das am 5. April 2019 erscheinen wird.