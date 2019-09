Überraschung in Instagram-Story

Neuer Look im Hause Meyer-Landrut: In ihrer aktuellen Instagram-Story ist Sängerin Lena kaum wiederzuerkennen.

Lena Meyer-Landrut ist immer für eine Überraschung gut. Das beweist auch ihre neue Instagram-Story: Es beginnt mit einer Nahaufnahme der Brünette. Lena lächelt zufrieden in die Kamera. „So. Haare und Make-Up und Outfit sind ready. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist so krass. Ich bin einfach eine andere Person“, sagt sie und scheint selbst noch total baff von ihrer Veränderung.

+ „Ich will nocht nicht zuviel verraten.“ Zunächst macht Lena ihre Fans neugierig ... © Instagram Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut: „Es ist so krass. Ich bin einfach eine andere Person“

Wenig später, im zweiten Teil der Story, lüftet die Sängerin schließlich das Geheimnis: Nein, das ist keine spanische Latina mit wallenden dunklen Locken, die im schicken schwarzen Jumpsuit selbstbewusst vor den Kameras posiert - sondern Lena Meyer-Landrut höchstpersönlich.

+ Neuer Look: Lena trägt jetzt Locken. © Instagram Lena Meyer-Landrut

Aber was steckt hinter Lenas Typänderung? Dieses wichtige Detail hat die Sängerin bisher noch nicht verraten. Vielleicht war es auch nur ein Ein-Tages-Experiment? Wer weiß. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Lena Meyer-Landrut überrascht mit Lockenpracht - und geht auf die Wiesn

Erst kürzlich erzählte Lena, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal auf das Münchner Oktoberfest geht - und zwar in einem sehr gewagten Outfit. Kürzlich veröffentlichte sie auch ein neues Musikvideo mit Nico Santos.

kof