Lena Meyer-Landrut meldet sich nach Mark-Forster-Gerüchten mit „super Nachrichten“ zurück

Bringt sie endlich Klarheit ins Spiel?

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut war für zweieinhalb Wochen auf Social-Media-Detox. Währenddessen spitzten sich die Gerüchte um sie und Mark Forster zu. Jetzt äußert sie sich auf Instagram.

Berlin - Lena Meyer-Landrut genoss ihren Social-Media-Detox wohl in vollen Zügen. Megaerholt meldet sie sich in ihrer Instagram-Story zurück und verkündet ihren Fans freudige Nachrichten. Obwohl Lena in den letzten Wochen eine Pause machte, überschlugen sich die Schlagzeilen. Die Sängerin soll mit ihrem Musiker-Kollegen Mark Forster zusammen sein.

Vor gut einem Jahr machte Lena Meyer-Landrut ihre Trennung von Langzeitfreund Max von Helldorff* bekannt. Darunter litt die Sängerin sehr. Jetzt soll die hübsche Brünette wieder in festen Händen sein. Und ihr neuer Freund ist wohl kein Unbekannter: Mark Forster soll der neue Mann an der Seite der 28-Jährigen sein.

Guter Freund von Lena Meyer-Landrut bestätigt die Beziehung der beiden Sänger

In einem Interview des Radiosenders Berlin 104.6 RTL verplapperte sich Sänger Nico Santos (27) und ließ die Bombe platzen. Schon vorher meldeten verschiedene Zeitungen, Lena und Mark sollen zusammen in dem Luxushotel „Bachmair Weissach Spa & Resort" am Tegernsee Urlaub gemacht haben und turtelnd am Ufer entlang spaziert sein.

Lenas guter Freund Nico Santos, mit dem sie letztes Jahr auch den Song „Better“ veröffentlichte, bestätigte nach den vielen Gerüchten endlich die Beziehung der beiden. Bei den Aufnahmen im August sollen Lena und Mark noch kein Paar gewesen sein, verrät er. „Das kam erst später. Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt“, sagt Nico Santos.

Lena Meyer-Landrut verkündet auf ihrem Instagram-Account freudige Nachrichten

Jetzt warten die Fans der Sängerin sehnsüchtig darauf, dass sie sich zu ihrer neuen Liebe bekennt. Erst vor kurzem tauchten Bilder der 28-Jährigen und Mark Forster auf dem Weg ins Krankenhaus auf.

Nach der Social-Media-Pause meldet sie sich endlich wieder bei ihren Followern - und sie hat „super Nachrichten“. „Ich freu mich mega! Frankfurt und München, die beiden Stopps meiner Tour sind schon ausverkauft.“ Tja, wieder kein Mark Forster. Lena weiß wie man Fans auf die Folter spannt. Ihre Follower können sich trotzdem freuen, denn: „Das normale Programm meines Instagram geht jetzt weiter.“

Doch schon bei ihrem ersten Clip nach der Social-Media-Pause wird klar: Lena Meyer-Landrut sieht glücklicher denn je aus. Ihr Gesichtsausdruck wirkt wie bei jemandem, der ganz frisch verliebt ist - und es zweieinhalb Wochen ungestört genießen konnte.