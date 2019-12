Lena Meyer-Landrut postet vulgäres Bild - mit einer überraschenden Botschaft

„Ganz schön provokant!“

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut postet erneut ein Foto auf Instagram, mit dem sie aneckt. Doch das Bild hat eine überraschend ernste Botschaft.

Lena Meyer-Landrut postet auf Instagram ein ungewöhnliches Foto

postet auf Instagram ein ungewöhnliches Foto Es zeigt sie mit ihrer Hand in ihrem Schritt

Doch das Bild hat eine überraschend ernste Botschaft

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) erfreut ihre Fans immer wieder mit ihren Posts - die durchaus häufiger polarisieren, auch aufgrund ihrer Freizügigkeit. Nun postet sie ein Foto von sich auf Instagram, das sie breitbeinig auf einem Stuhl sitzend zeigt - eine Hand hat sie dabei demonstrativ in ihren Schritt gelegt. Davon veröffentlicht die Sängerin sogar eine Variante in schwarz-weiß und eine in Farbe. Doch dahinter steckt mehr als sich auf den ersten Blick vermuten lässt.

Lena Meyer-Landrut: Hinter der Hand im Schritt verbirgt sich ernste Botschaft

Hinter dem auf den ersten Blick vielleicht sogar sexy wirkenden Bild verbirgt sich jedoch eine überraschend feministische Botschaft: „Du hast dicke Eier (du bist mutig), Du Muschi! (Du Feigling)“, schreibt Lena Meyer-Landrut. Und weiter: „Was ist das für einSprachgebrauch, das männliche Geschlecht als stark und positiv zu bezeichnen und das weibliche als schwach?! Ich finde, das können wir mal aus unseren Köpfen löschen, oder es Girls erlauben zu sagen: ‚Ich hab‘ dicke Eier.‘“

Auf dem Bild ist die 28-Jährige wie immer tadellos gekleidet - sehr elegant mit einem schulterfreien Glitzer-Oberteil. Auch auf dem roten Teppich der Bambi-Gala 2019 trug Lena Meyer-Landrut vor Kurzem ein glitzerndes Spitzenkleid. Doch im Scheinwerferlicht wurde es total durchsichtig - und die Sängerin trug keinen BH darunter. Ob Lena Meyer-Landrut auch bei der „1Live Krone“ ein so freizügiges Outfit tragen wird?

Lena Meyer-Landrut postet Bild mit Hand im Schritt: „Ganz schön provokant“

Einige von Lenas Followern auf Instagram scheinen jedoch mehr auf die Bilder zu achten als auf die Botschaft darunter. Kommentare wie „Hand im Schritt, das geht fit“ oder „Warum fasst du dir dahin?“, „ Ganz schön provokant“ und sogar Anfragen, die Hand selbst dort mal platzieren zu dürfen, finden sich unter dem Post. Manche halten auch die Vulgarität der Wortwahl für geschmacklos - und finden die Bezeichnungen für Geschlechtsteile sollten generell keinen Platz in Sprichwörtern finden.

Lena Meyer-Landrut mit Hand mit Schritt: „Tolle Botschaft“

Doch die meisten Fans der Sängerinfinden ihr Statement toll und unterstützen die feministische Perspektive. „Recht hast du“ und „Tolle Botschaft“ und „Also, wenn eine Eier hat, dann ganz sicher du, Lena!“, schreiben die User.

Lena Meyer-Landrut überraschte vor Kurzem erst mit einem freizügigen Foto sowie einer Hüllenlos-Aufnahme mit Schauspielerin Emilia Schüle. Ihre Fans sind verwirrt. Nun gibt es wilde Spekulationen um die Entstehung des Fotos.

Über das gewagte Foto hat die Sängerin am Dienstag auch im ARD-Morgenmagazin gesprochen. Und nicht nur das. Mit einem Versprecher hat Lena Meyer-Landrut „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa in seiner Live-Sendung zum Lachen gebracht.

lr

