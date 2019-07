Lena Meyer-Landrut macht Andrea Berg eine Kampfansage - ihr Frust scheint riesig zu sein

Deutsche Musikstars

Andrea Berg gehört zu den Stars in der Schlagerwelt. Lena Meyer-Landrut hatte der Sängerin nun offiziell den Kampf angesagt.

Update vom 12. Juli 2019: Es ist eine fast schon traditionelle Konkurrenz, zwischen Andrea Berg und Lena Meyer-Landrut. In der Hip-Hop-Szene wäre von einem regelrechten Beef die Rede. Im Fall von Pop und Schlager ist den vielleicht eher die Angst, zu kurz zu kommen. Sicherlich wird dieser Kampf um den Platz der Charts auf sehr elegante Art ausgetragen. Und so kommt es auch, dass Lena Meyer-Landruts fast schon verzweifelt wirkender Ausruf, regelrecht wie eine Kampfansage wirkt:

Fast zeitgleich wurden die Alben der beiden Sternchen am Deutschen Musikhimmel veröffentlicht. Andrea Bergs Album „Mosaik“ schnellte an die Spitze der Charts und ließ die 28-jährige Lena Meyer-Landrut mit ihrem Album „One Love, L“ auf Platz zwei zurück. Lena Meyer-Landrut scheint es kaum fassen zu können, dass die fast doppelt so alte Andrea Berg (53) sie zum wiederholten Male abhängt.

In ihrem Video auf Instagram soll Lena Meyer-Landrut jetzt mit ihrem Freund Fabi gesprochen haben. Das berichtet Bunte.de. Mittendrin verlor sie wohl vor lauter Frust die Kontrolle und rief: „Fabi, ich weiß, du liebst Schlager, aber das muss man doch schaffen. Man muss doch gegen Andrea Berg eine Chance haben!“

Andrea Berg: Ihr Instagram-Posting dürfte Lena Meyer-Landrut weh tun

Update vom 5. Mai 2019: Im TV bei Carmen Nebel ist Andrea Berg im Tränen ausgebrochen.

Update vom 19. April 2019: Andrea Berg hat am Donnerstag den Erfolg ihres neuen Albums „Mosaik“ mit einem Instagram-Posting gefeiert. Dreifach Nummer 1 in den Charts. Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich und in der Schweiz. Grund zur Freude für die Schlagersängerin - aber nach deren Kampfansage eher ein schmerzhafter Anblick für Lena Meyer-Landrut. Deren neue Platte „Only Love, L“ ist nämlich in Deutschland „nur“ auf Rang 2 eingestiegen.

Lena Meyer-Landrut mit Kampfansage an Andrea Berg

Update vom 9. April 2019: Schlagerstar Andrea Berg belegte mit ihrem neuen Album „Mosaik" zunächst Platz 1 der iTunes-Charts - dieses wurde am Freitag veröffentlicht. Zur selben Zeit brachte Lena Mayer-Landrut (27) ihr lang angekündigtes Album „Only Love, L“ auf den Markt. Allerdings schaffte es die ESC-Gewinnerin bislang nur auf Rang 2.

Mit dieser Platzierung scheint Lena Meyer-Landrut ein Problem zu haben. Auf Instagram versucht die 27-Jährige nun, ihre Follower anzustacheln - um ihre Konkurrentin Andrea Berg vom Thron zu stoßen. Der Kampf um die Chart-Spitze geht dem Pop-Sternchen offenbar unter die Haut, wie in einer aktuellen Instagram-Story zu erfahren ist.

„Ich fang schon wieder fast an zu heulen, wenn ich daran denke, dass ich am Freitag vielleicht auf Platz 2 oder sogar auf Platz 1 bin...Das ist so unglaublich. Das könnt ihr Euch gar nicht vorstellen“, sagt Lena Meyer-Landrut in einem Video-Clip. Lena möchte an Andrea Berg vorbei, so viel scheint klar. Doch bis Freitag ist noch viel Zeit. Die neuen Zahlen der offiziellen deutschen Album-Charts veröffentlicht GfK Entertainment um 15 Uhr.

Schlager-Queen Andrea Berg scheint von der Kampfansage ihrer Konkurrentin nichts mitzubekommen. Ihre Fans überraschte die Sängerin bei einer Autogrammstunde in Stralsund und Greifswald.

Aktuell machen sich Fans große Sorgen um Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin musste aufgrund starker Schmerzen den TV-Dreh zu "Inas Nacht" in Hamburg urplötzlich abbrechen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Nach Zoff zwischen Andrea Berg und Dieter Bohlen: So kam es zur Versöhnung

Update vom 4. April: Nachdem zwischen Schlagerkönigin Andrea Berg und Pop-Titan Dieter Bohlen ein Jahr lang Funkstille geherrscht haben soll, stehen jetzt die Zeichen plötzlich auf Versöhnung (siehe unsere Meldung unten). Auf Andrea Bergs neuem Album sind sogar zwei Titel von Dieter Bohlen zu hören.

Andrea Berg meldet sich nun zu Wort und stimmt sehr versöhnliche Töne an. Sie klingt fast so, als hätte es nie einen Streit gegeben. Im Interview mit dem Radiosender hr4 erzählt sie, wie es dazu kam, dass die beiden wieder Musik zusammen gemacht haben und plötzlich ist weit und breit nichts mehr von Zankereien zu hören: „Im Grunde sind wir zwei sehr emotionale Menschen, und das Einzige, was Dieter im letzten Jahr gesagt hat, das stimmt, er hat keine Lust mehr, im Studio zu arbeiten“, so Andrea Berg.

Weiter erklärt die Schlagersängerin, dass die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, primär nichts mit ihr zu tun gehabt hat: „Wir haben uns lange unterhalten und haben uns wirklich geschworen, dass wir nie mehr irgendetwas machen, wo wir keine Lust zu haben, was uns keinen Spaß macht. Das Leben ist viel zu kurz, um sich Erwartungen anderer hinzugeben.“

Statt im Studio zu stehen, wollte Dieter Bohlen wieder auf der Bühne sein, da er den Jubel vermisste, so Berg. „Dann habe ich gesagt, dann geh doch raus. Komm, du kannst doch mit mir auf Tour gehen – du spielst Gitarre, und ich singe“, verrät die Schlagersängerin. Jedoch kam es nicht dazu, dafür geht Dieter Bohlen jetzt selbst auf Tour. Andrea Berg findet das „einfach Klasse“.

Und schließlich seien die zwei neuen Songs entstanden: „Wir haben uns lange unterhalten, haben zwei wunderbare Songs über den Sinn des Lebens und über die kleinen Katastrophen und Glücksfälle im Leben geschrieben.“ Andrea Berg betont: „Alles ist in Butter!“

Update vom 3. April:Die Trennung war dramatisch: Dieter Bohlen hatte keine Lust mehr, mit Andrea Berg zusammenzuarbeiten, weil er wieder „Spaß bei der Arbeit haben wollte“. Umso überraschender kommt nun diese Nachricht: Zwei der neuen Songs von Andrea Berg wurden vom Pop-Titan produziert. Warum zurück zum Ex? „Zwischen Dieter und mir steht und stand nie etwas. Die beiden neuen Songs ,Du musst erst fallen‘ und ,Davon geht mein Herz nicht unter‘ entstanden nach einem langen, sehr emotionalen Gespräch in Hamburg“, erklärt Berg in der Bild. Und weiter: „Es geht um den Sinn von Rückschlägen und die Chance, aus jedem Scheitern zu lernen.“

Update vom 29. März 2019: Andrea Berg hat einen Schnipsel ihres neuen Songs „Unendlichkeit“ veröffentlicht und bewirbt das mit einem Foto bei Instagram. Viele stürzen sich auf die Hörprobe - aber manche kommentieren auch das Bild. „Wunderschönes Bild von dir liebe Andrea“, „Das Lied ist megaschön und dieses Bild erst wooow“, heißt es da.

Andrea Berg mit Wow-Ausschnitt - doch Fans diskutieren über ihren Slip: „Geht gar nicht...“

Update vom 19. März 2019: Andrea Berg (53) hat‘s schon wieder getan! Mit einem gaaaaaaanz tiefen Dekolleté setzt sie bei Instagram ihre weiblichen Reize ein. „Gute Nacht, geheime Träumer“ (Hintergrund: Ihr neuer Song heißt „Die geheimen Träumer“), haucht sie in die Kamera, obendrauf gibt‘s einen Handkuss und ein Zwinkern.

Die Fans geraten aus dem Häuschen: „Wow und so schöner Einblick, mehr bitte“, schreibt ein Nutzer. „Du bist schon süß Andrea“ eine andere. „Mach weiter so Andrea, super sexy“ ein weiterer.

Doch nicht nur das kurze Video wird eifrig diskutiert - sondern auch der vorangegangene Auftritt von Andrea Berg in der Roland-Kaiser-Show im TV. War es missglückt, dass Andrea Berg barfuß auf die Bühne gegangen ist? Und hatte sie auch an anderen Körperstellen zu wenig an? „Geht gar nicht .... so aufzutreten barfuß dein Slip war zu sehen...beim letzten Auftritt“, zetert ein Follower und schimpft darüber, dass sie sich zu „jung“ verhalte. „Warum soll man nicht mit 50 barfuß gehen. Und vom Slip hab ich nichts gesehen“, nimmt eine Berg-Anhängerin die Sängerin in Schutz.

Umfrage-Credits: Helene Fischer: Uwe Zucchi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++, Andrea Berg: Jörg Carstensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Auch andere gehen auf besagte Haterin oder besagten Hater los. Von einer Followerin gibt‘s einen lapidaren Rat: „Ach weißt du was ärger dich doch nicht so über Andrea. Vielleicht müssen mal deine Fenster geputzt werden oder so.“

Hier ein Fan-Video aus dem Publikum:

Update vom 8. März 2019: Fans von Andrea Berg und ihren Video-Outfits dürfte auch dieses neue Pressefoto gefallen, das unsere Redaktion erreicht hat:

+ Andrea Berg posiert fürs neue Album. © Sandra Ludewig

Andrea Berg mit Wow-Dekolleté - „Sie wird immer schöner“ - Kennen Sie ihre alten Oben-ohne-Fotos?

Update vom 6. März 2019: Der Countdown läuft! Am 5. April veröffentlicht Andrea Berg ihr neues Studioalbum „Mosaik“. Endlich, mögen viele Fans meinen. Schließlich ist der Vorgänger „Seelenbeben“ dann auch ziemlich genau drei Jahre her.

+ Das Cover des neuen Albums. © Ronald Reinsberg

„Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit: runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus – lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr“, erklärt die 53-Jährige.

Andrea Berg: Video „Mosaik“ zum gleichnamigen Album

Die erste Single heißt genau wie das Album: „Mosaik“. Das passende Video wurde schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Gewohnt eingängiger Schlager-Pop ist zu hören. Und auch zu sehen gibt es einiges: Andrea Berg posiert in einem Foto-/Videostudio vor verschiedenen Kulissen - die eingestreuten Einblicke hinter die Kulissen sind eine pfiffige Idee.

Apropos Einblicke: Die gewährt auch Andrea Berg. Vor kurzem schon auf ihrem Instagram-Foto (siehe unten). Und im Video sticht von den unterschiedlichen Outfits vor allem eines ins Auge - mit einem echten Wow-Dekolleté.

+ Echter Blickfang im Video zu „Mosaik“: Andrea Berg. © Screenshot

„Eins der besten Lieder die je gesungen wurden“, findet ein Fan. Natürlich gibt es auch welche, denen der Song nicht so gefällt. Andere wiederum loben nicht nur die Musik. „Schönes Lied von einer immer schöner werdenden Andrea Berg!!“, heißt es bei YouTube. „Super Lied und toller Auftritt“, „Bist megahübsch“, heißt es zudem.

+ Andrea Berg trägt im Video verschiedene Outfits - dieses ist sehr knapp gehalten. © Screenshot

Andrea Berg: Oben-ohne-Aufnahmen weiter im Web - und auch hier zeigt sie viel Haut

Unser Artikel vom 4. Februar 2019:

Kleinaspach - Andrea Berg ist nicht die Alleraktivste bei Instagram. Umso mehr springt dieses Foto ins Auge: Sie postete ein Foto von sich im knappen Mini-Kleid. Und wendet sich mit folgender Botschaft an ihre Fans: "Hallo ihr Lieben, tausend Dank für Eure Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Ich werde auch im neuen Lebensjahr jeden gemeinsamen Augenblick mit Euch genießen - lasst uns keine Zeit verliern! Seid behütet, Eure Andrea."

Natürlich setzt es als Reaktionen viele weitere gute Wünsche und nachträgliche Gratulationen. Aber auch begeisterte Kommentare zum Foto. Denn: Nicht nur das Kleid ist ein Blickfang. Dazu legt sich die inzwischen 53-Jährige lasziv den Finger auf die Lippen.

Video: Andrea Berg zeigt lange Beine im heißen Mini-Kleid

"Sie sehen echt scharf aus", meint ein Follower. "Wow, was für ein heißes Outfit" ein weiterer. "Was machst du nur um solche tollen Beine zu haben? Ich bin begeistert", "Du siehst toll aus" weitere. Einer fordert sogar wenig gentleman-like: "Lass die Hülle fallen." Das wird die 53-Jährige heute wohl nicht mehr machen. Aber einst hat sie es getan - wie Sie anhand unseres Artikels aus dem Jahr 2013 unten sehen können.

Wussten Sie, dass sich Andrea Berg einst ausgezogen hat? Oben-ohne-Bilder noch heute im Netz

Unser Artikel aus dem Jahr 2013:

Andrea Berg nackt - davon träumen viele Fans. Die Schlagersängerin inszeniert sich oft sexy, verkaufte Millionen Platten. Doch was viele nicht wissen: Die Bild-Zeitung hat vor mehreren Jahren alte Nacktfotos von Berg ausgegraben.

Allerdings waren diese schon 2013, als sie auftauchten, alles andere als aktuell. Sie stammen etwa aus dem Jahr 1990, als sie ihre Musikkarriere noch nicht mal begonnen hatte. Berg ist darauf klar erkennbar, auch wenn die Fotos über 20 Jahre alt sind. Die heutige Schlager-Queen posiert in einem Hauch von Jeans mit einem Motorrad.

Dabei sind unter anderem auch ihre blanken Brüste zu sehen. Es sind offenbar professionell aufgenommene Fotos - wie genau sie entstanden sind, blieb damals unklar, wie die Frage, warum sie erst dann an die Öffentlichkeit geraten sind.

ABER: Auf den Bildern sind die pikantesten Stellen unkenntlich gemacht. Wer Bergs blanke Brüste sehen möchte, wird also enttäuscht.

Andrea Berg: Hüllenlos-Fotos immer noch im Netz

Die Bilder sind im Internet kaum noch zu finden - und übrigens bis heute nicht "unzensiert" veröffentlicht worden. Die abfotografierte Zeitungsseite der Bild aus dem Jahr 2013 finden Sie auf dem Blog kessel.tv, der damals die Zeitungsseite der Bild abfotografiert hat.

Also hat auch Berg ihre Jugendsünden! Sie ist damit beileibe nicht die einzige. So sind über die vergangenen Jahre mehrfach neue Nacktfotos von Daniela Katzenberger aufgetaucht.

Die TV-Blondine ließ weit vor ihrer großen Karriere professionelle Nacktaufnahmen von sich machen, bei denen sie sogar "unten ohne" zu sehen ist. Auch für einen Autoteile-Hersteller posierte Katzenberger nackt.

