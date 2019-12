Lena Meyer-Landrut geht mit Charlotte Roche auf Tuchfühlung - Fans rätseln: „Sind sie zusammen?“

„Mehr Liebe“

Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche haben eine ganz besondere Beziehung. Das verdeutlicht Lenas emotionaler Instagram-Post.

Lena Meyer-Landrut veröffentlicht am 6. Dezember neuen Song

Text richtet sich an Freundin Charlotte Roche

Charlotte Roche und Lena Meyer-Landrut zeigen sich mit inniger Pose

München - Mit geschlossenen Augen drückt Charlotte Roche ihre Wange an Lena Meyer-Landruts Brust. Charlotte Roche sieht auf dem Foto ruhig und zufrieden aus. Auch Lena scheint die Nähe der Autorin zu genießen und strahlt in die Kamera. Zärtlich legt sie ihren Kopf auf den der „Feuchtgebiete“-Autorin. Beinahe sentimental wirkt dasSchwarz-Weiß-Foto der beiden Frauen. Am Rand glänzt der Schriftzug „Mehr Liebe“ in Gold.

Um Liebe geht es auch in Lena Meyer-Landruts fünften Studioalbum. Auf der Platte scheint es einen Song zu geben, dessen Zeilen Lena mit Charlotte Roche verbindet. Den emotionalen Liedtext schreibt Lena Meyer-Landrut auf Englisch unter das Bild auf Instagram. „All das fühlt sich an, als würde ein Sturm wüten. Außer Kontrolle werde ich auf dich warten. Warten auf dich. Diese Geschichte hat zwei Seiten, wir beide wissen das. Aber du hast mich in der Dunkelheit zurückgelassen.“

Lena Meyer-Landrut kuschelt mit Charlotte Roche und sendet kryptische Botschaften

Aus welchem Song die Zeilen stammen und für wen sie bestimmt sind, wird auf lenameyerlandrut-fanclub.de spekuliert: „Der Song heißt 'It takes two' und handelt um eine schwere Zeit, die Lena mit einer Freundin namens Charlotte durchlebte.“ „It takes two“ ist der 15. Titel auf der „More Love Edition“ von Lenas letztem Album, die am 6. Dezember veröffentlicht wird. Die ursprüngliche Platte „Only Love, L“ erschien bereits im April 2019.

Richten sich die kryptischen Zeilen etwa an Charlotte Roche? Welche Gefühle verbinden die beiden Frauen? Fragen, die sich die Fans von Lena Meyer-Landrat stellen. Über hunderte Kommentare hinweg erstrecken sich die Vermutungen schon nach weniger als 24 Stunden.

Lena Meyer-Landrut bekennt sich zu Charlotte Roche

Die meisten von Lenas drei Millionen Followern freuen sich über das herzliche Foto und bezeichnen die Beziehung zwischen Roche und Meyer-Landrut als „Friendshipgoals“. Andere User glauben in dem Foto mehr als eine Freundschaft zu erkennen: „Sehr kryptisch, oder bi?“, „Sind die beiden zusammen?“ und „Ihr zwei seid entzückend“ ist unter dem Post zu lesen.

Angeheizt wird das Kopfkino der Instagram-User durch den Kommentar von Charlotte Roche unter Lenas Post. Zu mehreren Herz-Emojis schreibt die Moderatorin „Ich liebe dich Lena“. Noch vor einem Jahr soll es zwischen Charlotte Roche und Lena Meyer-landrut richtig gekracht haben, berichtet die Gala. Im Mai feierte Lena ihren 28. Geburtstag gemeinsam mit Charlotte Roche. In Bikinis vergnügten sich die Promidamen bei einem Mädels-Bootsausflug. Nun sollen die beiden wieder beste Freundinnen sein.

