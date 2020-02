Lena Meyer-Landrut taucht im Wahnsinnsoutfit auf Berliner Straße auf - Was wohl die Autofahrer dachten?

„DAS KLEID AAAH“

+ © Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa Lena Meyer-Landrut präsentiert sich auf dem Roten Teppich der 70. Berlinale in Berlin. © Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa

Lena Meyer-Landrut hatte offensichtlich ganz besonderen Abend in Berlin - teils im Licht der Öffentlichkeit, teils abseits davon.

Am Donnerstagabend fand die Eröffnung der 720. Berlinale in Berlin statt.

in statt. Auf dem roten Teppich präsentierten sich zahlreiche Stars.

Vor allem die Sängerin Lena Meyer-Landrut* setzte sich mit ihrem Outfit in Szene.

setzte sich mit ihrem Outfit in Szene. Dazu gab es auch noch ein intimes Shooting abseits des Scheinwerferlichts.

Update vom 23. Februar 2020: Für diesen perfekten Auftritt hat‘s sicherlich mehrere Stunden gebraucht. Ziemlich aufgebrezelt war Lena Meyer-Landrut bei der Berlinale und stahl allen die Show (siehe unten). Make-Up, Kleid - da passte einfach alles. Und sie genoss das Scheinwerferlicht und das Klicken der Fotoapparate am roten Teppich sichtlich.

Deutlich ruhiger war es vor oder nach dem öffentlichen Schaulaufen. Denn wie sie jetzt bei Instagram zeigt, posierte sie noch für ihren Stammfotografen Paul Hüttemann auf den weitgehend ruhig wirkenden Straßen von Berlin.

Auf dem zweiten Foto (Aufrufbar durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen) sind im Hintergrund noch mehrere Autos mit Licht zu sehen. Was die Fahrer wohl dachten, als plötzlich mit Lena Meyer-Landrut ein Megastar im Wow-Kleid vor ihnen stand?

Was die Instagram-Nutzer über die Fotos meinen, teilen sie der Welt ja zum Glück mit: „Hübsche“, „ich liebs so dolle“ und „DAS KLEID AAAH“, schreiben diese.

Lena Meyer-Landrut mit Wahnsinns-Auftritt bei Berlinale - Sie stahl allen die Show

Unser Artikel vom 21. Februar 2020:

Berlin - In Berlin sind am Donnerstagabend die 70. Internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Bis zum 1. März dreht sich hier alles um Stars, Filme, Preisverleihungen und natürlich Partys. Da ist es klar, dass am Eröffnungsabend der Berlinale auf dem roten Teppich das Outfit sitzen musste - und vor allem auffallen. Figurbetonte Kleider neben eleganten Hosenanzügen und auffälligen Mustern, die Stars legten sich mächtig ins Zeug. Doch eine dürfte an dem Abend besonders die Show gestohlen haben: Sängerin Lena Meyer-Landrut*.

+ Lena Meyer-Landrut wurde zum Blickfang. © dpa / Gregor Fischer

Berlinale: Lena Meyer-Landrut setzt sich auf dem roten Teppich in Szene

Die 28-Jährige überraschte auf demroten Teppich mit einem echten Wow-Look: Zwei hauchdünne, mit Strass besetzte Spaghettiträger zierten die Schultern der 28-Jährigen, das beigefarbene Oberteil ihres Kleides war vor der Brust zusammengerafft. Darunter kam vor allem eines zum Vorschein: Haut. Der schwarze Rock, der lediglich an zwei Stellen am Oberteil befestigt wurde, endete knapp über den Knöcheln.

+ Lena Meyer-Landrut auf der Eröffnungsgala. © dpa / Jörg Carstensen

Lena-Meyer Landrut mit verführerischem Blick auf der Berlinale

Vor allem Lena Meyer-Landrut* selbst schien sich auf der Berlinale der Wirkung ihres extravaganten Outfits bewusst zu sein - jedenfalls lassen ihre verführerischen Blicke in die Kamera darauf schließen. Feststeht: Der Auftritt dürfte vermutlich so einige neidische Blicke auf sich gezogen haben.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Sängerin mit ihrer Kleider-Wahl auf der Berlinale auffällt. Erst vor zwei Jahren präsentierte sie sich in einem lilafarbenen Kleid mit einem Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel. Doch mit dem Look sorgte Lena Meyer-Landrut nicht nur für Begeisterung. Unter anderem warf man ihr sogar vor, den wichtigsten Stars des Abends damit die Show zu stehlen.

+ So sah das Outfit unten aus. © dpa / Jens Kalaene

Ein extraheißes Foto von Lena Meyer-Landrut erfreute kurze Zeit lang auch ihre Fans auf Instagram. Schnell wurde es aber wieder gelöscht. Doch da gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Bild zu sehen.

