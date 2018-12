Nach Trennung von Müller-Wohlfahrt: Neue Spekulationen um GNTM-Star Lena Gercke

"Ich war mein Leben lang in Beziehungen"

+ © picture alliance/dpa / Lena Gercke (Instagram) Fotomontage Lena Gercke: Die Fans des Models und der ProSieben Moderatorin machen sich große Sorgen um ihren Liebling. © picture alliance/dpa / Lena Gercke (Instagram) Fotomontage

Lena Gercke findet einfach keinen Mann. Das mag man kaum glauben, doch der GNTM-Star tut sich momentan schwer. Es gibt bereits Spekulationen, woran das liegen könnte.

Update vom 30. November: Seit Mai 2018 ist Model und Moderatorin Lena Gercke wieder Single. Nach zweieinhalb Jahren Beziehung trennte sich die Blondine aus Cloppenburg von Kilian Müller-Wohlfahrt, dem Sohn von FC-Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Lena Gercke: Partner als sicherer Hafen

Für Lena Gercke ist dies bereits eine ungewöhnlich lange Zeit auf Solo-Pfaden: "Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immer wenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollen Menschen getroffen“, verriet sie in einem Interview mit der Zeitschrift "DB mobil". Für die Blondine seien ihre Partner immer ihr sicherer Hafen gewesen – "und wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst."

Promi-Single Lena Gercke: „…du wirst schnell als karrieregeil abgestempelt“

Immer wieder geistern Spekulationen durch die Medien, Lena Gercke sei einfach zu ehrgeizig für eine Beziehung. Solche Gerüchte ärgern das Model: "Wenn du als Frau selbständig und ehrgeizig bist und eine Karriere hast, wirst du schnell als karrieregeil abgestempelt. Und das bedeutet im gleichen Atemzug, dass die Karriere das Wichtigste für dich ist. Was es für mich gar nicht ist“, äußerte sich die 30-Jährige gegenüber "DB mobil".

Lena Gercke: Mit diesem Lack-Outfit bringt sie ihre Fans um den Verstand

Update vom 27. November 2018: Lena Gercke steht mittlerweile seit drei Jahren als Moderatorin für „The Voice of Germany“ vor der Kamera. An der Seite ihres Kollegens Thore Schölermann macht die Blondine aus Cloppenburg nicht nur eine gute Figur, sondern überzeugt auch mit ihrer sympathischen Art. Lena Gercke ist stets ein echter Blickfang, doch bei der letzten Sendung fielen den Zuschauern beinahe die Augen aus dem Kopf, so heiß zeigte sich die GNTM-Gewinnerin auf der Bühne von „The Voice of Germany“.

Video: Lena Gercke hat das Single-Dasein satt

Lena Gercke präsentierte ihre Endlos-Beine in einer hautengen schwarzen Lack-Hose und waghalsig hohen Sandalen. Dazu kombinierte sie ein schlichtes schwarzes Top und einen schwarz-weißen Blazer. Das Outfit postete sie auf ihrem Instagram-Account und die Fans überschlugen sich mit Komplimenten: „Deine Beine sind noch länger geworden...“, schreibt ein Fan. Ein anderer Nutzer kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: „Sehr hübsch wie Sie aussehen und echt atemberaubend sexy!“.

Heißer Weihnachtsauftritt: Posiert hier Lena Gercke unten ohne?

Update vom 20. November 2018: Bei Instagram lässt Model Lena Gercke ihre Fans an ihrer Reise nach London teilhaben. Während bei uns die ersten Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte getroffen werden, ist England scheinbar schon mittendrin im Weihnachts-Rausch. Insbesondere vor dem Eingang des exklusiven Londoner Nachtclubs "Annabel's" scheint eine wahre Deko-Bombe explodiert zu sein: Eine gigantische goldene Schleife verziert die Eingangstür zum Club, zwei riesige Zuckerstangen bilden einen Torbogen vor einem Meer aus Tannengrün und rot-glänzenden Weihnachtskugeln. Vor dieser wundervollen Pracht posiert Lena Gercke für ihre Follower.

Lena Gercke postet Bild bei Instagram: Trägt GNTM-Model nichts drunter?

Doch bei diesem Instagram-Bild achtet sicherlich niemand auf den Weihnachts-Kitsch im Hintergrund. Denn das Outfit der 30-Jährigen ist extrem sexy und lässt auf den ersten Blick ein entscheidendes Detail vermissen: Ist Lena Gercke hier etwa unten ohne zu sehen?

Video: Lena und Lena singen gemeinsam Weihnachtslied

Obenrum ist das Outfit der Blondine mit Rollkragen und Blazermantel noch ziemlich züchtig. Doch ab dort sind nur noch die endlos langen Beine des Models in kniehohen Stiefeln zu sehen. Ein zweites Bild macht dann doch deutlich, dass Lena Gercke entweder ein extrem kurzes Kleid oder einen verschwindend kleinen Mini-Rock trägt – und das in der eisigen Kälte Londons. Nächstes Mal dürfen es zum Posieren auch gerne ein paar heiße Hosen sein.

Video: Lena Gercke ist das ganze Jahr in Weihnachtsstimmung

Lena Gercke nass und ungeschminkt: Wen küsst denn das GNTM-Model hier?

Update vom 19. November 2018: Nach ihrem gemeinsamen Sprung von einer Klippe legt Bengio (25) fürsorglich seine Trainingsjacke um die Schultern der tropfnassen Lena Gercke (30). Die beiden schauen sich tief in die Augen, dann folgt ein leidenschaftlicher Kuss. Hat Model Lena Gercke etwa endlich ihr Liebes-Glück gefunden? Die gefühlvollen Szenen stammen aus dem neuen Musikvidieo von Hip-Hopper und Sänger „Bengio“ aus Fulda, der Lena Gercke für die weibliche Hauptrolle zu seiner Single „Fan von dir“ gewinnen konnte.

+ Lena Gercke spielt in einem Musikvideo von Sänger Bengio mit. © dpa/sScreenshot Youtube

Lena Gercke: GNTM-Star spielt in Musikvideo von Bengio mit

In dem Video stellt das Model aus Cloppenburg nicht nur ihr Schauspieltalent unter Beweis. Die 30-Jährige zeigt sich ausnahmsweise mal von einer ganz anderen, unglamourösen Seite: Blutverschmiert, ungeschminkt und mit nassen Haaren sitzt sie in der Anfangsszene weinend am Boden, gegen einen Polizeiwagen gelehnt.

Lena Gercke spielt eine Kassiererin während eines Überfalls

Das Video zu „Fan von dir“ erzählt die Story eines Überfalls mit Lena Gercke, die als Kassiererin hinterm Tresen steht, sowie Bengio und weiteren Männern als maskierte Räuber. Auf der Flucht vor der Polizei nehmen sie Lena Gercke als Geisel. Zwischen ihr und „Gangster Bengio“ entwickeln sich während des Road-Trips zarte Gefühle, doch die Geschichte endet tragisch.

Ob sich Lena Gercke und Bengio auch im echten Leben näher gekommen sind, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass sich die beiden während des Video-Drehs sehr gut verstanden haben, was aus ihren Instagram-Profilen hervorgeht.

Lena Gercke: Mit diesen neuen Fotos schockiert der GNTM-Star seine Fans

Meldung vom 14. November 2018: So eine richtig steile Karriere wie sie hat kaum eine von Heidi Klums "Germany's next Topmodel"-Gewinnerinnen hingelegt: Lena Gercke (30) aus Cloppenburg gewann 2006 die erste Staffel der TV-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) bei ProSieben.

Im Anschluss moderierte die Blondine von 2009 bis 2012 die ersten vier Staffeln von "Austria’s Next Topmodel" und soll auch im Gespräch für die deutsche GNTM-Jury für die neue Staffel 2019 sein. Doch derzeit machen sich ihre Fans große Sorgen um Lena Gercke, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Grund: aktuelles Bildmaterial auf ihren Instagram-Profil.

Lena Gercke: Große Sorge um Model - Instagram-Bilder schockieren die Fans

+ Lena Gercke: Die Fans des Models und der ProSieben Moderatorin machen sich große Sorgen um ihren Liebling. © picture alliance/dpa / Lena Gercke (Instagram) Fotomontage Lena Gercke ist bis heute erfolgreiches Model und gefragte Moderatorin.Ihr Erfolg ist neben ihrem unbestreitbar guten Aussehen ihrer positiven Ausstrahlung und natürlichen Art zu verdanken, die Kunden und Fans zu schätzen wissen. Dementsprechend besorgt zeigen sich die Fans, nachdem die 30-Jährige Bilder von ihrem Bali-Aufenthalt auf Instagram postete.

Video: Lena Gercke küsst Rapper Bengio auf Instagram:

Große Sorge um Model Lena Gercke: Bali-Bilder, die beunruhigen

+ Lena Gercke überzeugt mit ihrer sympathischen Art und positiven Ausstrahlung. © picture alliance / Daniel Bockwo Die Bilder zeigen Lena Gercke im knappen Bikini und Badeanzug. Das Erschreckende:Die Blondine sieht extrem dünn und abgemagert aus. Deutlich zeichnen sich die Rippen und Hüftknochen unter der Haut ab. Sogar die Venen an den Unterarmen treten scharf hervor - ein Zeichen für extrem wenig Körperfett.

Große Sorge um Moderatorin von ProSieben: Lena Gercke zeigt sich so mager wie noch nie

Natürlich muss Lena Gercke als Model auf ihr Gewicht achten. Doch so mager wie jetzt kennt man die Pro Sieben-Moderatorin nicht. Ihre Fans machen sich große Sorgen und äußern ihre Bedenken zum Gesundheitszustand ihres Lieblings in Kommentaren auf Instagram: "Unverständlich, das irgendwer so einen Körper schön finden kann? Total abgemagert und dürr! Vielleicht liege ich ja total falsch, aber schön ist das nicht!", schreibt ein männlicher User. "Grässlich so dünn, das ist nicht normal!", kommentiert ein anderer Follower.

Große Sorge um Lena Gercke: Fans kritisieren ihren Mager-Look

Ein weiblicher Fan schreibt Folgendes: "Sie hat nun mal 'ne Vorbild-Funktion und wenn die jungen Mädels denken, dass das eine perfekte Figur ist, ist das nicht gut." Doch was ist der Grund für Lena Gerckes extremen Gewichtsverlust? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Große Sorge um Lena Gercke: Lässt sie der Liebeskummer abmagern?

+ Lena Gercke mit ihrem Ex-Freund Kilian Müller-Wohlfahrt © dpa Ist vielleicht Liebeskummer Schuld an Lena Gerckes abgemagerten Figur? Immerhin trennte sich das Model erst Mitte 2018 von Kilian Müller-Wohlfahrt, mit dem sie Nach zweieinhalb Jahre liiert war. Kilian Müller-Wohlfahrt ist der Sohn von FC-Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Er stand Lena Gercke bei, als ihr Vater Anfang 2017 verstarb. Vielleicht würde tatsächlich ein neuer Mann an ihrer Seite der sympathischen Blondine helfen wieder ins (Gleich-)Gewicht zu finden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Promi-News:

Die Gerüchte-Küche brodelt: Geht Nadine Klein nach der Trennung von Ex-Freund Alexander Hindersmann ins Dschungelcamp?

Roland Trettl hat passend zu einer Folge von "The Taste" ein Bild von sich bei Instagram gepostet. Jetzt wird er dafür angefeindet. Seine Fans hatten bei dem Shitstorm eine wichtige Sache übersehen.

Es dürfte der Traum vieler Männer sein: Sylvie Meis hüllenlos im Playboy. Tatsächlich hat das Kult-Magazin des verstorbenen Gründers Hugh Hefner bei der RTL-Moderatorin angefragt. Wie die Holländerin auf das Angebot reagiert

Er hatte so hart um ihre Rose gekämpft: Alexander Hindersmann (30) aus Schleswig Holstein hatte das Herz von "Bachelorette" Nadine Klein (33) erobert. Doch jetzt ist alles aus. Ist daran eine GNTM-Kandidatin schuld?

Sie tut es noch einmal: Sarah Connor wird nach "Muttersprache" ein zweites deutschsprachiges Album veröffentlichen und damit im Herbst 2019 auf Tour gehen. Jetzt hat sie eine wichtige Neuigkeit für die Fans.