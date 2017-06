Pleite? Gericht erklärt Boris Becker für zahlungsunfähig

Laut Medienberichten

Laut Medienberichten soll ein Konkursgericht in London Boris Becker für zahlungsunfähig erklärt haben. Der Grund soll eine seit 2015 ausstehende Zahlung sein.

London - Ein Konkursgericht in London hat den dreimaligen Wimbledonsieger Boris Becker am Mittwoch für zahlungsunfähig erklärt. Die zuständige Richterin Christine Derrett erklärte nach einer kurzen Anhörung mit Beckers Anwälten, es gebe keine glaubhaften Beweise dafür, dass Becker "substanzielle Schulden" demnächst bezahlen werde. Den Antrag der Anwälte auf einen 28-tägigen Aufschub lehnte Derrett ab. Britische Medien berichteten überstimmend aus dem Gerichtssaal.

Die Londoner Privatbankiers Arbuthnot Latham und Co. hatten sich demnach wegen einer angeblich seit 2015 ausstehenden Zahlung von Becker an das Gericht gewandt. Beckers Anwälte argumentierten laut englischen Medien, Becker werde durch den anstehenden Verkauf einer Immobilie auf Mallorca in rund einem Monat in der Lage sein, eventuelle Außenstände zu begleichen. Dennoch lehnte Derrett einen Aufschub ab.

Am Mittwochnachmittag gab es zunächst weder von Boris Becker selbst noch von seinem Management eine Reaktion auf die Medienberichte.

30 Jahre nach seinem ersten Wimbledon-Sieg soll das sportliche Leben von Becker übrigens verfilmt werden. Anfang Mai sprach er zuletzt über sein Image, das sich seiner Ansicht nach in Deutschland wieder verbessert.