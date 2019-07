Kylie Jenner zieht blank - nur ein paar Perlen bedecken ihren Körper 

Promo für neue Beauty-Produkte

+ © dpa/Charles Sykes Kylie Jenner (Archivbild). © dpa/Charles Sykes

Kylie Jenner will eigentlich ihre neuen Beauty-Produkte bewerben. Doch auf ihrem aktuellen Instagram-Foto schauen die Fans ganz woanders hin - denn Kylie präsentiert sich fast hüllenlos.

Los Angeles - Diese Frau weiß, wie‘s geht. Kylie Jenner (21) kann in puncto (Selbst-)Vermarktung wohl niemand so schnell etwas vormachen. Dieses Wissen setzt sie natürlich auch für ihre Kosmetiklinie „Kylieskin“ ein, deren Sommerprodukte seit kurzem auf dem Markt sind.

Auch in ihrem neuesten Instagram-Post bewirbt sie die Beautyhelfer - doch der weiße Pumpspender auf dem Foto, um den es wohl eigentlich gehen soll, dürfte den meisten Fans vermutlich gar nicht auffallen. Grund ist Kylie Jenner selbst.

Kylie Jenner zieht blank - für ihr Unternehmen

Die 21-Jährige ist fast nackt zu sehen, trägt nur eine Art Badeanzug. Der besteht, so scheint es, aus geknüpften weißen Perlen und dient offenbar nur der Optik - bedeckt wird hier nämlich kaum etwas. Da muss Kylie schon selbst Hand anlegen, um sich ihren Fans nicht komplett nackt zu präsentieren.

Kylies Kommentar „kylieskin available NOW (...) KylieSkin.com“, versehen mit einem Herz-Emoji, interessiert die meisten Fans ebenso wenig wie die weiße Kosmetikflasche auf dem Boden vor ihr - das lassen zumindest die Kommentare zu dem Post vermuten.

Kylie Jenner: Gehässige Kommentare sind vorprogrammiert

„Tut mir Leid, ich will dich (...), nicht irgendeine Lotion. Wen interessiert die Lotion?“, will entsprechend ein User wissen und versieht seine Liebesbekundung mit einem Herz-Emoji. Auch Tausende andere Fans schweben offenbar im siebten Himmel: „OMG“, „Wunderschön“ und „So wahnsinnig schön“ ist unter anderem zu lesen. Die meisten Fans belassen es jedoch einfach bei einer Menge Herz- und Kuss-Emojis.

Doch Kylie Jenner wäre nicht Kylie Jenner, wenn sie mit ihren Fotos nicht auch immer extrem polarisieren würde. In diesem Punkt ergeht es ihr wie den meisten anderen Promis auch. Und so muss man nach gehässigen Kommentaren zu ihrem Hüllenlos-Foto nicht lange suchen. „Wo ist deine Würde?“, will eine Userin wissen. Eine andere meint: „Manchmal wundere ich mich, wo Kylie geendet wäre, wenn das Fettabsaugen niemals entdeckt worden wäre.“

Kylie Jenner: Millionen Likes innerhalb weniger Stunden

So oder so - bei mehr als 3,6 Millionen Likes innerhalb weniger Stunden kann man getrost davon ausgehen, dass Kylie Jenner beliebt ist wie eh und je. Ihre Fans dürften Fotos, auf denen sich Kylie knapp bekleidet präsentiert, sowieso gewohnt sein. Viel Haut zu zeigen gehört schließlich zu ihren Kernkompetenzen - das gilt auch für Kylies Schwester Kendall, die kürzlich nur noch ein Hauch von einem Zensurbalken bedeckte.

Mit ihrer Kosmetiklinie „Kylieskin“ dürfte die 21-Jährige allerdings bald sehr erfolgreich sein. „Kylie Cosmetics“, ihr erstes Beauty-Unternehmen, hat bereits wesentlich dazu beigetragen, dass Kylie Jenner offiziell einer der am besten verdienenden Stars weltweit ist: Nach der kürzlich veröffentlichten Forbes-Liste verdient sie in einem einzigen Jahr ganze 170 Millionen Dollar. Damit hat sie es sogar zur jüngsten Milliardärin aller Zeiten geschafft.

thh