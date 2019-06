Kylie Jenner: So wurde die Kardashian-Schwester zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten

TV-Star, Model, Designerin & Social Media Queen

+ © dpa / Charles Sykes Kylie Jenner: Mit ihren 21 Jahren steht sie kurz davor, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten zu werden. © dpa / Charles Sykes

Kylie Jenner macht ihrer berühmten Halbschwester Kim Kardashian Konkurrenz. Als TV-Star, Model, Designerin und Social Media Queen ist sie bald sogar die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten.

Kylie Jenner: Was macht Kim Kardashians jüngere Halbschwester so extrem erfolgreich?

Los Angeles - Kylie Jenner steht längst nicht mehr im Schatten ihrer großen Halbschwester Kim Kardashian (38). Auf Instagram hat sie die unfassbare Anzahl von 135 Millionen Followern (Stand 13. Mai 2019) und damit beinahe so viele wie Kim Kardashian selbst.

Kylie Jenner: Kardashians machten sie zum Star

Und durch die „Kardashian-Jenner-Großfamilie“ wurde die heute 21-Jährige auch berühmt. Im Jahr 2007 war sie erstmals an der Seite ihrer Halbgeschwister Kim, Kourtney, Khloé und Rob in der TV-Sendung „Keeping Up with the Kardashians“ (*tz.de erklärt wie Sie die 15. Staffel live verfolgen) zu sehen. Dabei handelt es sich um eine der berühmtesten Reality-Soaps überhaupt, die sich rund um das Familienleben der Kardashians dreht und inzwischen in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, ausgestrahlt wird. Seitdem geht die Karriere von Kylie Jenner durch die Decke. Mit 15 Jahren entschloss sich die Tochter von Kris und Caitlyn* Jenner dazu, von der Schule zu gehen, um sich besser ihrer Karriere widmen zu können. Sie ließ sich privat unterrichten und absolvierte im Jahr 2012 ihren Highschool-Abschluss.

Der Familien-Stammbaum der Kardashian-Jenners

Das ist der komplette Stammbaum der Kardashian-Jenners:

+ So sieht der aktuelle Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans aus. Klicken Sie auf das Quadrat oben rechts, um ihn ganz sehen zu können.

Kylies Karriere - TV-Star, Model, Designerin & Social Media Queen

+ Kylie Jenner zusammen mit Schwester Kendall bei den American Music Awards 2015. © dpa / Mike Nelson Nicht nur ihre Präsenz im Fernsehen machte die 21-Jährige zum Star. Nach mehreren Fotoshootings und Modeljobs konzentrierte sich das jüngste Mitglied des Kardashian-Clans bald auf ihren eigenen Style. Zusammen mit Schwester Kendall entwarf die Jung-Unternehmerin eigene Modelinien, unter anderem für PacSun und Topshop. Außerdem gibt sie auf ihren zahlreichen Social-Media-Kanälen Styling-Tutorials - mit enormem Erfolg. Sie zierte bereits die Covers der größten Magazine weltweit, unter anderem Cosmopolitan, Vogue, GQ oder Elle.

2015 brachte sie zudem ihre eigene Kosmetik-Marke „Kylie Cosmetics“ auf den Markt. Auch dort kommt das „Kardashian-Netzwerk“ zum Einsatz - unter anderem in Form von einer Kooperation mit Kim Kardashian.

Was die jüngste Schwester in der Kardashian-Großfamilie in die Hand nimmt, scheint zu Gold zu werden. Mit erst 21 Jahren ist Kylie Jenner die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten, so Schätzungen des „Forbes“-Magazins.

Kylie Jenner: So wild geht es privat bei ihr zu

Privat geht es bei Kylie Jenner nicht weniger turbulent zu. Nach ihren Beziehungen mit Will Smiths Sohn Jaden (20) und Rapper Tyga (29) ist sie seit 2017 mit Travis Scott - ebenfalls Rapper und Musikproduzent - liiert. Mit ihm hat sie die gemeinsame Tochter Stormi, die am 1. Februar 2018 zur Welt kam. Da Kylie bereits kurz nach der Trennung von Tyga schwanger war, brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Vaterschaft hoch. Dass die 21-Jährige außerdem versuchte ein großes Geheimnis um den bevorstehenden Nachwuchs zu machen, heizte die Spekulationen weiter an.

Kurz nach der Geburt entschuldigte sich Kylie auf Instagram bei ihrer Fangemeinde für die Geheimniskrämerei und gab die Geburt von Töchterchen Stormi bekannt.

Und die kleine Jenner-Tochter wird fleißig auf Instagram inszeniert: Stormi als Schmetterling verkleidet, Stormi im Urlaub, Stormi beim Kuscheln. Auch das neueste Mitglied im Kardashian-Clan wird schon jetzt zum Star gemacht.

va

*Kylies Vater, Bruce Jenner, wurde im Jahr 1976 Olympiagewinner im Zehnkampf. Im Jahr 2015 machte er seine Transsexualität öffentlich und lebt seither als Frau mit dem Namen Caitlyn.



*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes