Kronprinz Frederik in Fußballstimmung: Startschuss zur EM 2021

Royales Fußballfieber

+ © Steven Paston/dpa Ist für sportliche Events immer zu haben: Kronprinz Frederik von Dänemark. © Steven Paston/dpa

Auch Kronprinz Frederik ist nun offiziell im Fußballfieber, nachdem er den Startschuss zur Europameisterschaft im Fußballerdorf in Kopenhagen gegeben hat.

Kopenhagen – Wenn um 21:00 Uhr die Europameisterschaft offiziell angepfiffen wird und Italien und die Türkei in Rom das Spielfeld betreten, fiebert Kronprinz Frederik von Dänemark (53) dem Anstoß entgegen. Aufgewärmt hat sich der royale Fußballfan bereits vor Beginn des Turniers, als er das Fußballdorf am Ofelia Strand in Kopenhagen eröffnete *. Der Ort liegt nur einen Steinwurf von Schloss Amalienborg entfernt.

In seiner Eröffnungsrede sprach Kronprinz Frederik laut der dänischen Zeitschrift Billed-bladet davon, dass er trotz einer Menge Ungewissheit und Sorgen durch die Pandemie und ihre Folgen stolz sei, hier zu sein und die Europameisterschafts-Party eröffnen zu können. Sie sei „einzigartig", sagte er in seiner Eröffnungsrede.