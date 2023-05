Die Highlights des Wochenendes

1 von 86 Gänsehaut-Feeling: Take That in der Besetzung mit Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow (von links) singen beim großen Finale des Krönungskonzerts auf Schloss Windsor ihren Hit „Never Forget“. © IMAGO/i Images 2 von 86 Der Auftritt von US-Superstar Katy Perry sorgt für großen Jubel unter den 20.000 Zuschauern. © IMAGO/i Images 3 von 86 „All Night Long“ – natürlich bekommen die Fans Lionel Richies Mega-Hit zu hören. © IMAGO/i Images 4 von 86 Auch Königin Camilla und König Charles hält es beim Auftritt von Lionel Richie nicht mehr auf den Sitzen. © IMAGO/i Images 5 von 86 Star-Pianist Lang Lang und Ex-Pussycat-Doll Nicole Scherzinger herzen sich auf der Bühne, nachdem sie gemeinsam den Disney-Klassiker „Reflection“ aus „Mulan“ zum Besten gegeben haben. © IMAGO/i Images 6 von 86 Prinz William hält auf der Bühne eine emotionale Rede. Über die am 8. September 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. sagt er: „Ich weiß, sie ist da oben und ist eine stolze Mutter.“ Und weiter über seinen Vater, den König: „Pa, wir sind alle so stolz auf dich.“ © IMAGO/i Images 7 von 86 Lass das, Papa! Prinz William ärgert Töchterchen Charlotte – ganz unroyal – mit einem Fähnchen. © IMAGO/i Images 8 von 86 In der ersten Reihe verfolgen Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz George das Krönungskonzert auf Schloss Windsor. Schräg hinter Charlotte ist Prinzessin Eugenie zu sehen. © IMAGO/i Images 9 von 86 Beeindruckende Kulisse: Der britische Sänger Olly Murs auf der Bühne vor Schloss Windsor. © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok

Am 6. Mai wurden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Alle Highlights des Krönungs-Wochenendes sehen Sie in der Galerie.

+ Der krönende Abschluss des Krönungs-Wochenendes von König Charles und Königin Camilla – das Konzert auf Schloss Windsor vor 20.000 Fans. © IMAGO/i Images/picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok

