Die Bilder des Tages

1 von 26 Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco zählten zu den Gästen des festlichen Dinners, das am Vorabend der Krönung im Buckingham-Palast stattfand. © IMAGO/i Images 2 von 26 König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria von Schweden © IMAGO/i Images 3 von 26 Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark © IMAGO / i Images 4 von 26 Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen © IMAGO/i Images 5 von 26 König Felipe und Königin Letizia von Spanien © IMAGO/i Images 6 von 26 Beatrix, die ehemalige Königin der Niederlande, und ihre Enkelin, Kronprinzessin Amalia © IMAGO/i Images 7 von 26 König Vajiralongkorn und Königin Suthida von Thailand © IMAGO/i Images 8 von 26 Königin Rania und König Abdullah II. von Jordanien © IMAGO/i Images 9 von 26 Von Anspannung keine Spur: König Charles (links) unterhielt sich beim Empfang angeregt mit der ukrainischen First Lady Olena Zelenska und dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal. © IMAGO/UPI Photo

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Am Vorabend lud der Monarch zum Dinner in den Buckingham-Palast.

+ Ankunft der Gäste im Buckingham-Palast am Vorabend der Krönung, hier Charlène und Albert von Monaco (links) und Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark. (Fotomontage) © IMAGO/i Images

Rubriklistenbild: © IMAGO/i Images