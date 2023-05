Die Bilder des Tages

1 von 51 Da sind sie endlich! Prinz William betritt die Westminster Abbey, gefolgt von Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate. © IMAGO/Parsons Media 2 von 51 Prinzessin Kate trägt Kopfschmuck von Alexander McQueen, unter ihrer Robe glitzert ein elfenbeinfarbenes Kleid aus der Linie des verstorbenen Designers. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan 3 von 51 Ganz schön groß geworden! Prinz George spielt als einer der Pagen von König Charles eine wichtige Rolle bei der Krönung. © IMAGO/Parsons Media 4 von 51 Gut beschirmt betritt Prinzessin Kate die Westminster Abbey. © IMAGO/Parsons Media 5 von 51 Prinz Harry (rechts) betritt die Westminster Abbey in Begleitung seiner Cousine Prinzessin Beatrice und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. © IMAGO/Parsons Media 6 von 51 Prinz Edward mit Ehefrau Gräfin Sophie © IMAGO/Parsons Media 7 von 51 Mike und Zara Tindall, die Tochter von Prinzessin Anne © IMAGO/Parsons Media 8 von 51 Fürst Albert II. und Fürstin Charlène © IMAGO/Parsons Media 9 von 51 Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Vater Carl XVI. Gustaf, König von Schweden © picture alliance/dpa/AP/Kin Cheung

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Bilder der prominenten Gäste sehen Sie in der Galerie.

+ Prinzessin Kate im Partnerlook mit Tochter Charlotte © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan