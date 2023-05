Die Bilder des Tages

1 von 61 Es ist vollbracht: König Charles III. frisch gekrönt mit der St.-Edwards-Krone und Königin Camilla mit der Queen-Mary‘s-Krone. © picture alliance/dpa/Pool PA/AP/Andrew Matthews 2 von 61 Wie niedlich: Prinz Louis und Prinzessin Charlotte halten während der Zeremonie Händchen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Phil Noble 3 von 61 Die Royal Family in der Westminster Abbey: Der kleine Prinz Louis (Mitte) schaut sich die imposante Kirche genauer an. © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok 4 von 61 Worüber die beiden wohl sprechen? Zumindest scheint die Begrüßung zwischen Prinz Harry und seiner Tante, Prinzessin Anne (mit Federhut) sehr herzlich auszufallen. © picture alliance/dpa/PA Wire/Richard Pohle/The Times 5 von 61 Da sind sie endlich! Prinz William betritt die Westminster Abbey, gefolgt von Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate. © IMAGO/Parsons Media 6 von 61 Prinzessin Kate trägt Kopfschmuck von Alexander McQueen, unter ihrer Robe glitzert ein elfenbeinfarbenes Kleid aus der Linie des verstorbenen Designers. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan 7 von 61 Gut gelaunt schreitet Prinz Harry zu seinem Sitzplatz in der Westminster Abbey, vor ihm Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank. © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Matthews 8 von 61 Ganz schön groß geworden! Prinz George spielt als einer der Pagen von König Charles eine wichtige Rolle bei der Krönung. © IMAGO/Parsons Media 9 von 61 Gut beschirmt betritt Prinzessin Kate die Westminster Abbey. © IMAGO/Parsons Media

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Bilder der prominenten Gäste sehen Sie in der Galerie.

+ Prinz Louis und Prinzessin Charlotte sorgen in der Westminster Abbey für sße Momente. © picture alliance/dpa/PA Wire/Phil Noble/Yui Mok

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/PA Wire/Phil Noble/Yui Mok