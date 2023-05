Die Bilder des Tages

1 von 16 Langsam trudeln die ersten Gäste ein: Japans Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko verlassen am Londoner Flughafen Stansted ihr Flugzeug. © IMAGO/Kyodo News 2 von 16 Auch zwei Tage vor der Krönung absolvieren die Mitglieder der britischen Königsfamilie fleißig Termine. Prinz William nimmt in Soho ein Bad in der Menge. © IMAGO/ZUMA Wire 3 von 16 Zum 150. Jubiläum des „Dog and Duck“-Pubs im Londoner Stadtteil Soho ließen es sich Prinzessin Kate und Prinz William nicht nehmen, ... © IMAGO/i Images 4 von 16 ... ein Bier zu zapfen. © IMAGO/ZUMA Wire 5 von 16 Na dann Prost! Kate und William genehmigten sich nach getaner Arbeit einen Schluck Bier. © IMAGO/i Images 6 von 16 John Loughrey, Superfan der Royal Family, ist im ganzen Königreich bekannt. Bereits seit dem 27. April zeltet der 68-Jährige am Rande der Mall. © IMAGO/ZUMA Wire 7 von 16 Um bei der Krönungsprozession einen guten Blick auf König Charles und Camilla zu haben, haben zahlreiche Fans bereits Tage vor dem historischen Großereignis ihre Zelte entlang der Mall aufgeschlagen. © IMAGO/ZUMA Wire 8 von 16 Ein historisches Ereignis dieser Größenordnung muss akribisch vorbereitet werden. Prinz William und Prinz Louis waren bei den Proben in der Westminster Abbey dabei und wurden anschließend nach Hause kutschiert. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau 9 von 16 Bei den Proben für seinen großen Tag war natürlich auch König Charles persönlich anwesend. © picture alliance/dpa/PA Wire/Stefan Rousseau

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. In London laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

+ Mit Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko sind die ersten Gäste am Flughafen Stansted gelandet (links), Prinz William und Prinzessin Kate (rechts) nehmen noch letzte Termine wahr. (Fotomontage) © IMAGO/Kyodo News/i Images

