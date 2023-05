Die Bilder des Tages

1 von 33 Großes Gedränge vor der Westminster Abbey: Mittendrin Sänger Lionel Richie (Mitte), der auch beim Krönungskonzert auftreten wird. © IMAGO/Parsons Media 2 von 33 Jill Biden, First Lady der USA © IMAGO/Parsons Media 3 von 33 Das bekannte britische Moderatoren-Duo Ant McPartlin and Declan Donnelly. © IMAGO/Parsons Media 4 von 33 Olena Selenska, First Lady der Ukraine, bei ihrer Ankunft an der Westminster Abbey. © picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King 5 von 33 König Charles III. und Königin Camilla werden vom Clarence House zum Buckingham-Palast gefahren. © picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning 6 von 33 Schauspielerin Emma Thompson im auffälligen Blumen-Mantel. © IMAGO/Parsons Media 7 von 33 Sänger Nick Cave (links) kommt an der Westminster Abbey an. © IMAGO/Parsons Media 8 von 33 Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco zählten zu den Gästen des festlichen Dinners, das am Vorabend der Krönung im Buckingham-Palast stattfand. © IMAGO/i Images 9 von 33 König Carl XVI. Gustaf und Kronprinzessin Victoria von Schweden © IMAGO/i Images

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Am Vorabend lud der Monarch zum Dinner in den Buckingham-Palast.

+ Jill Biden kommt an der Westminster Abbey an, König Charles auf dem Weg zum Buckingham-Palast. (Fotomontage) © IMAGO/Parsons Media/picture alliance/dpa/PA Wire/James Manning

