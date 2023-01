„Kommt nicht aufs Siegertreppchen“ – Manuel Flickinger ahnt, was Tessa Bergmeier droht

„Sollen sich mal ein bisschen benehmen“

„Das Dschungelcamp“ geht in die neue Staffel bei RTL. Auch Ex-Kandidat Manuel Flickinger schaut sich die Sendung an – lesen Sie hier, was er von Tessa Bergmeier hält.

Nicht gerade Tessa Bergmeiers Glückstag – Am Freitag, den 13. Januar (ausgerechnet!) startet „das Dschungelcamp“ auf RTL. Zwölf mutige Promis machen sich in diesem Jahr auf den Weg in den Dschungel Australiens, um sich als Anwärter für die Dschungelkrone zu beweisen. Nachdem der erste Schock schon halbwegs verdaut ist, wird zum Ende der letzten Folge entschieden, wer an der Prüfung in der nächsten Folge teilnehmen muss.

MANNHEIM24 verrät, wie Manuel Flickinger Tessas Dschungelcamp-Zeit einschätzt.

Überraschung! Tessa Bergmeier muss dran glauben – und sie freut sich auch noch. „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das 7 Tage Prüfungs-Abo gewonnen“, heißt es in den Kommentaren auf der offiziellen Instagram-Seite vom Dschungelcamp. (mad)

Rubriklistenbild: © RTL