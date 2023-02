König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens

Beliebteste Fotos

1 von 25 Charles III. kam am 14. November 1948 im Buckingham-Palast zur Welt. Queen Elizabeth war 22 Jahre alt, Prinz Philip 27 Jahre. Erstmals waren – auf Wunsch seiner Mutter Queen Elizabeth II. – keine Politiker oder Minister bei der Niederkunft gegenwärtig, die traditionell bei einer royalen Nachkommen die „Echtheit“ zu verifizieren hatten. © Zuma Keystone/Imago 2 von 25 Zwei Jahre später kommt am 15. August 1950 Tochter Prinzessin Anne zur Welt. Erst 10 Jahre später folgt Bruder Prinz Andrew und 14 Jahre später Bruder Prinz Edward. © ZUMA/Keystone/Imago 3 von 25 Queen Elizabeths Erstgeborener ist der 21. Prinz von Wales. Freundlich und zurückhaltend lächelt er als 11-Jähriger in die Kamera. © Cola Images/Imago 4 von 25 Die Windsors sind komplett. Charles ist 15 Jahre alt und besucht seit er 6 Jahre alt ist, die renommiertesten Privatschulen Großbritanniens, unter anderem ging er auf das elitäre Gordonstoun-Internat. Erst später wurde bekannt, wie sehr er unter Mobbing zu leiden hatte. © imago stock&people 5 von 25 Ende Oktober 1972 besucht die ganze Familie den schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Zwanglos posiert die ganze Familie Windsor im Schlosshof. © Zuma Keystone/Imago 6 von 25 Mit 25 Jahren dient Charles als Unterleutnant auf der Brücke der Fregatte Minerva in Devonport. König Charles III. nahm nach dem Wegzug seines Sohnes den militärischen Ehrentitel des Captain General bei den Royal Marines an. © Picutre Aliance/dpa 7 von 25 Charles und Diana beim offiziellen Porträt am Buckingham-Palace nach der Verkündung ihrer Verlobung am 24. Februar 1981. © Str/dpa 8 von 25 Es folgt eine fulminante Hochzeit: Am 29. Juli 1981 geben sich Diana und Charles bei ihrer Hochzeit in der St. Paul‘s Cathedral das Jawort. © United Archives/Imago 9 von 25 Trotz der charmanten Kuss-Szene sah es hinter den Kulissen anders aus. Diana wurde bald mit Charles‘ Geliebter Camilla konfrontiert, die Ehe gilt aus heutiger Sicht als arrangiert. © United Archives International/Imago

Am 6. Mai bekommt der älteste Thronanwärter, König Charles III., endlich die Krone aufgesetzt. Sein Leben als Windsor-Spross, Kronprinz und König der Briten in Bildern.

+ König Charles III. als liebevoller Großvater mit fünf Enkelkindern (hier: Prinz Louis) und als kleiner Junge mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. © ZUMA/Keystone/Imago & Frank Augstein/dpa (05.06.2022)

London – Bereits mit 66 Jahren war der britische Thronfolger älter als alle Kandidaten vor ihm. Knapp zehn Jahre später bestieg König Charles III. (74) den Herrschersitz am 8. September 2022 nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (99, † 2022). Doch schon vor seiner Inthronisierung galt Charles als wichtige Modernisierungsfigur im britischen Königshaus. Selbst Vater zweier Söhne, Prinz William (40) und Prinz Harry (38), wuchs er mit drei Geschwistern auf, ist Begründer der The Prince‘s Foundation, passionierter Maler, Naturliebhaber und in zweiter Ehe mit Camilla (75) verheiratet. Die Bilder seines Lebens.

