Klitschko-Ex Hayden Panettiere von Partner geschlagen - dem droht nun lange Haft

Häusliche Gewalt

+ © dpa / Adam Glanzman Wladimir Klitschko vs. Bryant Jennings © dpa / Adam Glanzman

Kurz nach der Trennung von Wladimir Klitschko lässt sich Hayden Panettiere mit Brian Hickerson ein - eine Entscheidung mit schmerzhaften Folgen.

Schon seit dem Beginn ihrer Beziehung mit dem Nachwuchs-Schauspieler Brian Hickerson hatten Panettieres Freunde sie vor ihm gewarnt. Mehrfach soll die 29-Jährige ihren Partner wegen häuslicher Gewalt angezeigt haben. Zuletzt erst vor wenigen Wochen, nachdem Hickerson völlig die Kontrolle verloren haben soll. Das berichten US-amerikanische Medien.

Klitschko-Ex Hayden Panettiere: Wahrheit über häusliche Gewalt

Die Polizistin Amber Findley erklärt bei der Anklagevorlesung von Hickerson am 10. Juli von Handgreiflichkeiten, wie Radar Online berichtet. Anfang Mai soll die Polizei wegen eines Notrufs bei Hayden Panettiere angerückt sein.

Die Polizistin Findley hört die Schauspielerin demnach „Aua, aua, aua! Du tust mir weh!“ rufen. Außerdem erzählt die Beamtin von schlimmen Verletzungen. "Ich habe sofort gesehen, dass ihre Augen und ihr Gesicht geschwollen waren. Sie hatte auch blaue Flecken am Hals", so Findley. "Als ich mich mit Hayden unterhalten habe, zog sie ihr Sweatshirt aus. Ich habe neben einer Bisswunde noch weitere blaue Flecken an beiden Armen entdeckt."

Twitter

Freunde sind schockiert: Panettiere akzeptiert Hickerson schon zu lange

Dieser Gewaltausbruch von Hickerson war kein Einzelfall. Auch seinem eigenen Vater und dem Bruder seiner Freundin gegenüber wurde der Schauspieler laut amerikanischer Medien schon gewalttätig. Das Gerichtsverfahren gegen Hayden Panettieres Freund läuft noch. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm vier Jahre Haft.

Handgreiflich wurden auch eine Gruppe Jugendlicher in Essen. Sie schubsten das Opfer auf die Gleise. Was dann passiert lesen Sie auf tz.de.

din