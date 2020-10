Designer stirbt an Covid-19: Große Trauer um international gefeierten Modeschöpfer

Die Modewelt trauert um Kenzo Takada

Die Modewelt trauert um einen international gefeierten Designer: Der Japaner Kenzo Takada ist an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Update vom 4. Oktober 2020: Nach der Nachricht vom Tod des japanischen Modedesigners Kenzo Takada veröffentlichte das von ihm gegründete Modelabel KENZO eine bewegende Abschiedsnachricht auf Instagram. Mit großer Traurigkeit habe man von seinem Tod erfahren. Ein halbes Jahrhundert lang sei Takada eine wegweisende Persönlichkeit in der Modeindustrie gewesen und habe Kreativität und Farbe in die Welt gebracht, heißt es in der Botschaft.

Paris - Der Modedesigner Kenzo Takada ist im Alter von 81 Jahren an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 1939 in Japan geborene Star-Designer wurde durch das nach seinem Vornamen benannte Mode- und Kosmetikunternehmen KENZO weltberühmt.

Der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge teilte ein Sprecher mit, Kenzo Takada sei am Sonntag, 04. Oktober 2020, in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit erlegen.

Kenzo Takada war ein Vorreiter in vielerlei Hinsicht. 1958 hat er am Bunka Fashion College in Tokio als erster männlicher Student studiert und war anschließend mit einem Schiff nach Paris gekommen. 1970 folgte der große Durchbruch: Kenzo Takada gründete in Paris sein eigenes Modelabel KENZO und sorgte mit seiner ersten Modeschau für Furore. Er war der erste Japaner, der je eine Modeschau ausrichtete.

Der Hype um das Modelabel, das für florale Muster, Tier-Motive und farbenfrohe Stoffe bekannt ist, hält bis heute an. Seit 21 Jahren wird das Unternehmen allerdings ohne Kenzo Takada fortgeführt, der Designer hat das Label 1999 verkauft und sich seither unter anderem dem Design von Wohn-Accessoires und der Malerei gewidmet.

