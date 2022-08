Bill Kaulitz lästert über Dortmund - dabei kam dort seine erste Liebe her

Autobiografie

Erst vor wenigen Wochen lästerten Bill und Tom Kaulitz über Dortmund – dann ruderten sie zurück. Überraschend: Bill Kaulitz hat noch eine weitere Verbindung zur Ruhrmetropole.

Dortmund – Dortmund sei „jetzt nicht die schönste Stadt (...) rein architektonisch betrachtet“, fällten Bill und Tom Kaulitz (32) erst vor wenigen Wochen in ihrem Podcast „Senf aus Hollywood“ ein vernichtendes Urteil über die Ruhrmetropole. Doch: „Spaß haben kann man da auf jeden Fall“, stimmten die berühmten Brüder manche Fans dann doch noch milde. RUHR24 weiß, dass Bill Kaulitz überraschenderweise eine ganz besondere Beziehung zur größten Stadt im Ruhrgebiet hat.

Bill Kaulitz lästert über Dortmund – dabei hat er besondere Verbindung mit der Stadt

Mit seinem Buch „Career Suicide – meine ersten 30 Jahre“ sorgte Bill Kaulitz vor knapp einem Jahr für einen Aufschrei: Schonungslos ehrlich schildert der „Tokio Hotel“-Frontmann darin seine nicht immer einfache Jugend in der ostdeutschen Provinz. Der anschließende steile Aufstieg zur erfolgreichsten deutschsprachigen Band in den 2000ern war offenbar überschattet von harten Verträgen und grenzüberschreitenden Fans.

Auch die kaulitz‘sche Kindheit erzählt der Schwager von Topmodel Heidi Klum (49) detailgetreu nach. Dabei enthüllt der Designer und Musiker überraschendes: Nicht nur, dass Bill Kaulitz bereits zu Kindergartentagen „mit ein paar Mädchen in einem der abgelegenen Holzhäuschen Mutter-Vater-Kind“ spielte und dabei „unsere Genitalien untersuchte“ – der „Tokio Hotel“-Sänger hatte offenbar noch vor der ersten Klasse seine erste Liebelei. Mit einer Dortmunderin (mehr Promi-News auf RUHR24 lesen).

Bill Kaulitz enthüllt in Buch „Career Suicide“: Erste Liebe Dana kam ausgerechnet aus Dortmund

Kennengelernt hat Bill Kaulitz das Mädchen, welches in seiner Biografie „Dana“ genannt wird, während einer Mutter-Kind-Kur an der Nordsee. „Tom und ich hatten nie Schwierigkeiten damit, neue Freunde zu finden, und so scharten wir schnell eine kleine Gruppe unterschiedlichster Kinder um uns. Dana und Carlo waren Geschwister einer superantiautoritären Mutter aus Dortmund“, beschreibt Bill Kaulitz sein erstes Aufeianndertreffen mit seiner Kindheits-Liebe in „Career Suicide“.

Dana sei „ein burschikoses, keckes Mädchen mit dunkelbraunem Kurzhaarschnitt“ gewesen. „Ein echter Kumpeltyp“, so Bill Kaulitz – oder eben einfach typisch Ruhrpott. Wenige Zeilen später beschreibt der Musiker, der damals noch „unter sechs Jahre“ alt gewesen sei, das Mädchen sogar als „meine junge Liebe“.

Bill Kaulitz als Kind in Dortmund: Ein Detail bleibt besonders in Erinnerung

Zwischen dem jungen Bill Kaulitz und seiner Dana sollte es nicht nur bei Wattwanderungen auf Amrum bleiben. Kurz nach der Rückkehr in die Heimat habe Familie Kaulitz für einen ersten Besuch bereits den Weg nach Dortmund angetreten, wo die junge „Kur-Liebe“ jedoch offenbar vor den Hürden des Alltags kapitulieren musste. „Im wahren Leben und abseits der pinkfarbenen Sonnenuntergänge zwischen den Nordseedünen sieht so eine Liebe oft anders aus“, gibt sich Bill Kaulitz in seinem Buch abgeklärt.

Ein Detail ist bei dem Musiker jedoch offenbar bis heute hängen geblieben: Die Dortmunder Wohnung seiner jungen Urlaubs-Liebelei. Dana habe in einer „Altbauwohnung (mit) schönen hohen Decken, hellen breiten Dielenfußböden und großzügigen Flügeltüren (gewohnt). Wer hätte gedacht, dass Dana ein kleiner Bonze war“, so Bill Kaulitz.

Ob Dana womöglich im schicken Kreuzviertel, das für seine prächtigen Altbauhäuser aus der Vorkriegszeit bekannt ist, gewohnt hat? Das bleibt unklar – schließlich hätte Bill Kaulitz sich in seinem Podcast dann ja womöglich doch daran erinnert, dass Dortmund „rein architektonisch“ durchaus etwas zu bieten hat.

